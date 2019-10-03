Son Dakika Haberleri: EGİAD Akademi'den gastronomi eğitimleri
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EGİAD Akademi'den gastronomi eğitimleri

1 saat önce

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), EGİAD Akademi kapsamında bu ay gastronomi eğitimleri verecek.

EGİAD Akademi'den gastronomi eğitimleri, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), EGİAD Akademi kapsamında bu ay gastronomi eğitimleri verecek.


EGİAD, bu yıl ilk kez düzenleyeceği EGİAD Akademi kapsamında birçok etkinliğe imza atıyor. Ekim ayını "Gastronomi Ayı" olarak belirleyen EGİAD, etkinlikler kapsamında ilk faaliyet olarak zeytincilik sektörünü ele aldı. Zeytincilik sektöründe yaşanan kalite sorununa değinmek, iç tüketimi desteklemek ve tüketicilerin daha bilinçli olarak zeytin ve zeytinyağı tercihi yapabilmesi için Dr. Dilşen Oktay ile "Zeytinyağını Anlamak" etkinliği düzenledi. EGİAD Akademi kapsamında 9 Ekim, 16 Ekim, 23 Ekim ve 30 Ekim'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - İZMİR

Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:53 Kaynak: İHA
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