EGİAD: "Aşı, pandemi ile mücadelede en etkili yol" - Son Dakika

Pandeminin etkileri ve aşı konusunda değerlendirmelerde bulunan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Mart 2020 tarihinden bu yana yaşadığımız pandemi hayatımızın neredeyse her alanında etki göstermektedir. Yaşanan bu süreçte, pandemi, sosyal, psikolojik, ekonomik alanlarda oluşturduğu olumsuz etkinin yanı sıra eğitim konusunda da ciddi yaralar açtı. Pandemisinin sona erebilmesi için en etkili yol aşıdır" dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, pandeminin etkileri ve aşı konusunda değerlendirmeler yaptı.

Pandeminin hayatın her alanında etkisini gösterdiğini ifade ederek, "Yaşanan bu süreçte, pandemi, sosyal, psikolojik, ekonomik alanlarda oluşturduğu olumsuz etkinin yanı sıra eğitim konusunda da ciddi yaralar açtı. Öğrencilerimizin eğitime ulaşma konusunda fırsat eşitsizliğini arttırdı. Ülkemizde maalesef eğitim öğretime katılamayan pek çok öğrenci oldu. Diğer taraftan pandemi önlemleri sebebiyle yaşanan kapanmalar özellikle hizmet sektörü olmak üzere pek çok sektörde derin yaralara sebep oldu. Özellikle KOBİ'ler ve esnafın çarklarını döndürmesi zorlaşırken yaşanan ekonomik kriz herkesi etkiledi. Ayrıca tüm dünyada tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, hem de hammadde savaşları olarak tanımlanan krizler ile ekonomide ciddi küresel gelişmeler yaşandı. Salgınla değişen tüketici davranışları bazı sektörlerde talep artışına yol açarken, tedarik zincirlerindeki bozulmalar da ithal ara malların maliyetlerinin artmasına yol açtı. Yüksek girdi maliyetleri, arz kıtlığı ve sektörel bazda yüksek talepten kaynaklı enflasyon riskleri küresel ekonomide ciddi sorunlara yol açtı" diye konuştu.

"Yaraların iyileşebilmesi için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz"

Ekonomide pandemi etkisiyle yaşanan krizlerin tekrarlanmaması ve eğitimin sorunsuzca devam edebilmesi için herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan Avni Yelkenbiçer, "Ülkemizin aydınlık geleceği için eğitim çok önemli. Geçtiğimiz öğretim döneminde olduğu gibi kapanmaların yaşanmamasını diliyoruz. Bunun için toplumumuzun önemli oranda aşı olması gerekiyor. Gelecekte tekrar tam kapanma gibi önlemler alınması gerekirse okulların en son kapanan kurumlar olması, eğitime öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Aşı karşıtlığının bilimsel verilere dayanmayan argümanlar ile pek çok insanı etkilediğini belirten Avni Yelkenbiçer, pandemi ile mücadelede en etkili yolun aşı olduğunu vurguladı.

Yelkenbiçer, şöyle devam etti:

"Binlerce insanın ölümüne neden olan, hem sosyal hayatımızı, hem de ekonomimizi derinden ekleyen Covid-19 pandemisinin sona erebilmesi için en etkili yol aşıdır. Pandemi nedeniyle yeni ölümlerin olmaması, kapanma önlemlerine gerek kalmaması ve özellikle hizmet sektörü olmak üzere neredeyse her sektörde oluşan yaraların iyileşebilmesi için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin yanı sıra aşının da önemli olduğunu unutmamak gerekir." - İZMİR