Egiad Başkan Adayı Kaplan: "Kazanan Ekip Ruhu Olacak"

Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD)'nin üyeleri, 15. dönem yönetimini belirlemek için yarın genel kurulda oy kullanmaya hazırlanırken, 'EGİAD hepimizin' sloganıyla seçim çalışmalarını tamamlayan başkan adayı Mahir Kaplan, teşekkür mesajı yayımladı.

Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD)'nin üyeleri, 15. dönem yönetimini belirlemek için yarın genel kurulda oy kullanmaya hazırlanırken, 'EGİAD hepimizin' sloganıyla seçim çalışmalarını tamamlayan başkan adayı Mahir Kaplan, teşekkür mesajı yayımladı. Yönetim kurulunda olan olmayan ve EGİAD15'e destek veren vermeyen herkese teşekkür eden Kaplan, "Sonuç ne olursa olsun kazanan EGİAD ve İzmir olacak. Kazanan ekip ruhu olacak" dedi.



Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD)'nin üyelerinin merakla beklediği genel kurul geldi, çattı. 15. dönem yönetimini belirleyecek olan üyeler, yarın Swissotel Büyük Efes'deki genel kurulda oy kullanacak. 'EGİAD hepimizin' sloganıyla dikkat çeken bir çalışma yürüten başkan adayı Mahir Kaplan, çalışmalarını tamamlayarak bir teşekkür mesajı yayımladı. Kaplan, yayımladığı mesajında, EGİAD15'e destek veren vermeyen herkese teşekkür etti. Kaplan, "Sonuç ne olursa olsun kazanan EGİAD ve İzmir olacak. Kazanan ekip ruhu olacak. Seçimde sandık başına giden herkesi sevgiyle kucaklıyor; bu süreçte canla başla, yüreğini ortaya koyarak çalışan, yönetimimde olan olmayan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Bu iş ekip işidir, bu iş sevgi işidir, bu iş hizmet işidir. Biz EGİAD bayrağını daha yükseğe taşımak için 'EGİAD 15' grubu olarak yönetime aday olduk, bunun için çok çalıştık. Ben değil, biz olgusuyla ekip ruhunu ön planda tutarak hareket ettik. Biliyoruz ki, seçim sonunda kazanan EGİAD olacak, kazanan İzmir olacak. Bütün üyelerimizi yarın saat 10.00'da başlayacak seçime davet ediyorum" dedi.



"Daha iyisi için geliyoruz" hedefiyle, yol haritasını 'EGİAD hepimizin' olarak çizen Mahir Kaplan'ın seçim listesinde şu isimler yer alıyor: "Mahir Kaplan, Irmak Tan, Burak Ceylan, İlker Erdiliballı, Arda Yılmaz, Mert Hacıraifoğlu, Dila Öncel, Çağrı Bulut, Aslı Güven, Ayşen Özkan, Mustafa Güres, Ebru Salgar, Yücel Yücel, Mehmet Can Yavuz, Ural Kurtkapan, Duygu Türkay, Mutlu Can Günel, Ekin Pehlivanoğlu, Emre Tüjümet, Bilge Güre, Barış Kaşka ve Tolga Şekercioğlu." - İZMİR

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