EGİAD Başkanı Aslan:

2019-22 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programının 2020-22 döneminde izlenecek yol haritasını "Ekonomide değişim başlıyor" sloganıyla anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını değerlendiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, "Toplumsal olarak bir rahatlama getireceği gibi aynı zamanda ekonomik açıdan da çarpan etkisiyle fayda sağlayacaktır" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019-22 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programının 2020-22 döneminde izlenecek yol haritasını "Ekonomide değişim başlıyor" sloganıyla açıklamıştı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da, Bakan Albayrak'ın açıklamalarını değerlendirdi. "Piyasaların merakla beklediği Orta Vadeli Programının (OVP) adının değişerek, Yeni Ekonomi Programı (YEP) oluşunu anlamlı buluyoruz; bu tür değişiklikler genelde ilgili oldukları alandaki bakış açılarındaki değişikliklerin de yansımasıdır" diyen Aslan, şu ifadelere yer verdi:



"Ekonomik alandaki sorunlarımızın çözümünün radikal değişikliklerle olacağına inanıyoruz. Programdaki özellikle, 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam sağlanacağı yönündeki açıklama bizim için çok değerli. Bu maddenin gerçekleşmesi toplumsal olarak bir rahatlama getireceği gibi aynı zamanda ekonomik açıdan da çarpan etkisiyle fayda sağlayacaktır. Yine önemli bir husus enflasyonun düşürülmesi. Telaffuz edilen yüzde 6 özellikle şirketlerin orta ve uzun vadeli planlamaları için ciddi anlamda rahatlama getirecektir. Yine başka bir nokta da pakette bahsedilen vergi istisnası ve muafiyetlerindeki gözden geçirmeler; bu noktada özellikle sanayi ve ticaret odalarının görüşleri alınarak yapılacak reformların yararlı olacağı kanaatindeyiz.; ancak gerçekleşecek düzelmenin yalnız ve yalnız ekonomi politikaları ve ekonomik paketlerle gerçekleşmesini beklememiz gerekir. Eğitim, yükse katma değerli üretim, nitelikli iş gücü, girişimcilik, markalaşma gibi konularda ülke olarak çok hızlıca atağa kalkıp; şu an dünyanın içinde olduğu koşuyu kaçırmamamız gerekiyor." - İZMİR