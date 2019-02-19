Egiad Başkanı Aslan: "Kadınların ve Gençlerin İş Gücüne Katılımını Destekliyoruz"

İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü iş birliğinde, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerine yönelik olarak "SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü iş birliğinde, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerine yönelik olarak "SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal'in sunumlarıyla gerçekleşen toplantıya işverenler yoğun ilgi gösterirken, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekliyoruz" dedi.



Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerine yönelik olarak "SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, genç ve kadın iş gücüne dikkat çekerek, gerçek kalkınmanın istihdam oluşturulmasından geçtiğini kaydetti. Aslan, "2004 yılında erkeklerin iş gücüne katılım oranı yüzde 70 iken, geçtiğimiz yıl sonu bu oran yüzde 73.5'e yükseldi. Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekliyoruz. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı ise 2004 yılında yüzde 23.3 iken, geçtiğimiz yıl sonu yüzde 35 olarak belirlendi. Kadınların iş yaşamında rol almaları özellikle önem arz etmektedir. Diğer taraftan Türkiye İstatiktik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gençlerin iş gücüne katılma oranı geçen yıl yüzde 43,3, istihdam oranı yüzde 34,3, işsizlik oranı ise yüzde 20,8 olarak belirlendi. Yüzde 20'lerle ifade edilen genç işsizlik oranı gençlerin geleceğe yönelik umutsuzluklarını arttırdığı gibi aynı zamanda ülkemiz açısından çok değerli beyin ve emek gücünün israfı sayılmaktadır. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan beyin gücüdür. Bu kapsamda, bu değerli gücü kullanabilmek için özel sektör-devlet iş birliği ile genç istihdamı teşvik edecek etkin mekanizmalar oluşturulması gerekmektedir" dedi.



Geçtiğimiz aylarda açıklanan yeni ekonomi programının iş gücü piyasasına etkisine de değinen EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik programlar kapsamında atılan adımları olumlu buluyoruz. İstihdamın arttırılmasına yönelik çalışmaları her zaman destekleyeceğimizi belirtmek isteriz. Diğer taraftan istihdamın arttırılmasına yönelik olarak, yetişkin eğitimini, yaşam boyu öğrenme olanaklarının yaygınlaştırılmasını, girişimciliğin teşvik edilmesini, mesleki eğitim olanaklarının arttırılmasının önemini de vurgulamaktayız. Özellikle nitelikli teknik eleman yetersizliği sorununa çözüm olacak olanaklar yaratılmalı, halihazırdaki eğitim politikası geliştirilmelidir" şeklinde konuştu. - İZMİR

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