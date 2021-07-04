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EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Zamlar sanayiye ket vurabilir" - Son Dakika

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Zamlar sanayiye ket vurabilir"

04.07.2021 09:35
EGİAD Başkanı Yelkenbiçer:

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) küçük, orta ve büyük işletmelerden oluşan 680 üyesi, 3 bin 100'e yakın şirket ile yaklaşık 110 bin kişilik istihdam sağlayan üretim gücü olarak yapılan zamların pandemi koşullarına rağmen ayakta kalmaya çalışan sanayiyi derinden sarsacağını belirtti.

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) küçük, orta ve büyük işletmelerden oluşan 680 üyesi, 3 bin 100'e yakın şirket ile yaklaşık 110 bin kişilik istihdam sağlayan üretim gücü olarak yapılan zamların pandemi koşullarına rağmen ayakta kalmaya çalışan sanayiyi derinden sarsacağını belirtti. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, son zamla birlikte 3,5 yıl içerisinde elektrik kullanım fiyatlarına yüzde 122 oranında zam yapıldığına dikkat çekerek, "Bu zamlarla ne yazık ki sanayiye ket vurulmuş oluyor" dedi.

Üyelerinin yüzde 56'ısı imalat, inşaat, enerji ve madencilik olmak üzere sanayi alanlarında faaliyet gösteren ve önemli bir üretim gücünü temsil eden EGİAD, son zamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. İşletmelerin pandemi koşullarına rağmen ayakta kalmaya çalıştığını kaydeden Yelkenbiçer, "Uzun süredir birçok zorlukla boğuşan iş dünyasına destek mekanizmalarının işletilmesi gerekir. Son zamlar ve enflasyon sanayicinin belini büktü. Üretim bu zorlu şartlar altında gerçekleşemeyecek noktaya ulaştı. İş dünyası üretim yapabilirse ülke bu çıkmazdan çıkabilecektir. Destek önümüzü açacaktır, bu şartlar altında üretime devam etmenin yolu tıkanmıştır" diye konuştu.

"Üretimin önünde engel"

"Ülkedeki toplumsal huzurun, üretkenliğin, çalışma şevkinin olumsuz etkilenmemesi için ülke yönetiminde söz sahibi olanların zam oranlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini" söyleyen Yelkenbiçer, elektriğe yüzde 15, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 20 oranında gelen zamların, üretimin önünde korona virüs kadar engel teşkil edeceğini ifade etti.

"Desteğe ihtiyaç var"

Pandeminin etkisi ve yüksek faiz-enflasyon-kur sarmalı nedeniyle halihazırda ekonomik zorluklar yaşayan işletmelerin, enerji maliyetlerine yapılan zamlar ile birlikte büyük bir çıkmaza girdiğini dile getiren Yelkenbiçer, dünya standartları ile yaşanan kıyasıya rekabette iş dünyasının elinin zayıfladığını kaydederek, şöyle konuştu: "Pandeminin yıpratıcı etkisi altındaki işletmeler, yüksek faiz-kur-enflasyon sarmalı, dünya genelinde artan emtia fiyatları, küresel lojistik sorunları gibi pekçok sorunla 1,5 yıldır mücadele halindedir. Tüm zorluklara karşın üretmeye devam eden, elini taşın altına koyan iş dünyası olarak elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zammı, üretime vurulan ket olarak görmekteyiz. Türkiye'nin küresel rekabet gücü zayıflamıştır. İşletmelerin ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyacı vardır. Uzun vadeli desteklerle çarklar yerine oturacaktır. Ancak destek sağlanır ve zamlar tekrar değerlendirilebilirse küresel rekabet gücü artacaktır." - İZMİR

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: Zamlar sanayiye ket vurabilir
EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: Zamlar sanayiye ket vurabilir

İstihdam, Pandemi, Enerji, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: 'Zamlar sanayiye ket vurabilir' - Son Dakika Ekonomi


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