EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak - Son Dakika

EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak

30.11.2020 09:14
EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan, binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs salgınıyla ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve siyasi partiler mücadelelerine hız kesmeden devam ederken bir adım da Ege Genç İş İnsanları Derneğinden (EGİAD) geldi.

Dünyayı etkisi altına alan, binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs salgınıyla ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve siyasi partiler mücadelelerine hız kesmeden devam ederken bir adım da Ege Genç İş İnsanları Derneğinden (EGİAD) geldi. EGİAD bir ilke imza atarak üyelerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü destek için harekete geçti. Sivil toplum kuruluşu (STK), başta gıda olmak üzere pandemi sebebiyle gelir kaybına uğrayan üye şirketlerine ihracat, e ticaret, ürün alımı, alış-veriş olmak üzere birçok başlık altında destek olma kararı aldı.

Pandeminin ilk günlerinde yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan EGİAD Kriz Masası oluşturan STK, üyelerinin Covid-19 kapsamında ihtiyaç duyabileceği sosyo-ekonomik süreçlere ilişkin destek ve yönlendirici grup olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda STK tarafından kurulan ilk kriz masası olarak faaliyetlerini sürdüren EGİAD Pandemi Kriz Masası, ihtiyaçları belirlemek üzere üyeleriyle bir araya geldi.

"İş dünyası kira desteği ve teşvik beklemekte"

Toplantıda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, mart itibariyle başlayan sürecin ağırlaşarak devam ettiğini hatırlatarak, "Önümüzde 6 aylık zorlu bir süreç daha bizi beklemekte. İş dünyası kredi borçlarının ertelenmesini ve çarkların dönmesi için teşvik yapılmasını talep etmekte. Özellikle gıda, hizmet ve bu sektörle çalışan işletmeler durma noktasına gelmiştir. Kapılarına kilit vurmak zorunda kalan, günün belli saatlerinde çalışmak durumunda olan işletmelere kira desteği şart olmuştur" dedi. Ülke olarak hatta küresel açıdan daha önce tecrübe edilmemiş, sonuçları ve hasarları kestirilemeyen bir süreçle topyekün mücadele edildiğini kaydeden Aslan, "Ortaya çıkan sağlık sorunları ve yaşadığımız kaygıların dışında ekonomik ve toplumsal sıkıntılarla da mücadele etmemiz gereken zor bir dönemden geçiyoruz. EGİAD olarak üyelerimizin yanındayız ve üyelerimizin bu süreci en az hasarla atlatması noktasında önemli sorumluluklar üstlendik ve üstlenmeye devam edeceğiz. İlk vakanın tespit edilmesi ile başlayan süreç ile birlikte kurduğumuz Covid-19 Kriz Masası ile üyelerimizin görüş ve önerilerini alıyor, sektörlerimizin ihtiyaç duydukları destek paketlerine ilişkin raporları ilgili mercilere iletiyoruz" diye konuştu.

"Krizin çıkış kapısı e-ticaret"

E-ticaret ve dış ticaret eğitimleri için de butona basan EGİAD, süreci üyelerinin e ticaretini geliştirerek ve dış ticaret eğitimleri ile destekleyerek daha az hasarla atlatmayı da planıyor. Aralık ayı itibariyle üyeleri için bir dizi online eğitim başlatacak olan STK, bu şekilde online kazanç kapısını da üyeleri için aralamış olacak.

"Pandemide 100'e yakın etkinlik online gerçekleşti"

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna da vurgu yapan Aslan, son gelişmeler ışığında dernek olarak önlemler aldıklarına dikkat çekerek, "Biz de bu konuda hassasiyet göstererek ilk andan itibaren derneğimizin fiziki faaliyetlerini askıya aldık ve idari kadromuza evden çalışma imkanı tanıdık. Bu doğrultuda bir ilki daha mecburen de olsa gerçekleştirdik" dedi. Aslan, tüm toplantılarını dijital platforma taşıyan STK'nın hiç aralıksız çalıştığını vurgulayarak, "Dernek toplantılarımızın tamamını dijital ortamlara taşıdık. Ancak yine de bu süreçte 100'e yakın etkinlik gerçekleştirmeyi başardık" sözlerine yer verdi.

EGİAD Kriz Masası'nın takip başlıkları

EGİAD Kriz Masası'nın takip başlıkları; kriz sebebiyle düzenli olarak güncellenen devlet desteklerini ve finansal destekleri takip etmek, üyelerden gelecek geri bildirimlere istinaden krizde sektörel zararları hafifletecek teşvik ve desteklerin lobicilik faaliyetlerini yapmak, münferit talebi olan üyelerin sıkıntılarını gündemine taşımak, dış paydaşlara destek olabilmek için yardım kampanyaları düzenlemek ve bu sürecin sonunda olabildiğince farkındalığı artmış, yeni düzene hazırlanmış üye ve dış paydaş profili oluşturmaya çalışmak olarak belirtildi. - İZMİR

EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak

Sivil Toplum Kuruluşları, Dış Ticaret, Koronavirüs, yerel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt: İki kez Sitokin Fırtınası'na maruz kalınca kurtarılamadı Çukur'un 105. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı! Sinan Engin konuk oyuncu oluyor Canlı yayında gelen soruya sinirlenen Fatih Altaylı küplere bindi: A be beyinsiz! Kısıtlamada polisten kaçan gençlerden birinin çorabında uyuşturucu madde bulundu Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden
30 Kasım - 6 Aralık haftasına burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 30 Kasım - 6 Aralık haftasına burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:18
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:55
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı         
22:48
Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı         
22:17
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?         
21:51
CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı         
21:35
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi         
21:01
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar 2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar         
20:21
Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi         
16:04
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 09:24:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei