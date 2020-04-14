EGİAD Covid-19'un olası ekonomik senaryolarını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EGİAD Covid-19'un olası ekonomik senaryolarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

EGİAD Covid-19'un olası ekonomik senaryolarını değerlendirdi

12 dakika önce

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Covid-19'un ekonomi ve şirketler üzerine etkisini ve dönüşen dünyada finans ve muhasebe profesyonellerinin sahip olması gereken dijital becerileri değerlendiren online bir etkinlik düzenledi.

EGİAD Covid-19'un olası ekonomik senaryolarını değerlendirdi, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Covid-19'un ekonomi ve şirketler üzerine etkisini ve dönüşen dünyada finans ve muhasebe profesyonellerinin sahip olması gereken dijital becerileri değerlendiren online bir etkinlik düzenledi. Genç iş dünyasının dikkatle takip ettiği etkinlikte, küresel finans ve muhasebe meslek kuruluşu ACCA Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz de değerlendirmeleriyle yer aldı. Etkinlikte EGİAD Başkanı Mustafa Aslan'ın krize karşı olası senaryo etkileri ise dikkat çekti.

Covid-19'un etkileri kısa bir zaman diliminde tüm dünya ekonomisinde ve küresel iş dünyasında hissedilmeye başlandı. Şirketlerin bel kemiğini oluşturan finans ve muhasebe profesyonellerinin küresel sağlık krizi başta olmak üzere gündeme gelen küresel dönüşüm ve yıkımlara kayıtsız kalmayacağı şu koşullarda, küresel finans ve muhasebe meslek kuruluşu ACCA Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz de olası ekonomik etkileri değerlendirdi. Telekonferans yöntemiyle gerçekleşen etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın konuşmasıyla başladı. Aslan, Covid-19'un tüm dünyanın gündeminde yer aldığına ve hem kuruluşları hem çalışanları hem de iş yapış şekillerini önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekerek, belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde kuruluşların; bu tehdidin çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları için olası etkilerini anlayarak hızlı bir şekilde aksiyon almalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

EGİAD Başkanı Aslan, korona virüs sürecine dair iki farklı senaryodan bahsederek, orta vadede iyileşme olarak iyimser senaryo ve uzun vadede iyileşme olarak kötümser senaryo öngörülerini paylaştı. Aslan, iyimser senaryoyu şu şekilde aktardı: "İyimser senaryoya göre yerel ve ulusal karantina, evden çalışma ve eğitim gibi fiziksel izolasyon uygulamaları sayesinde hastalığın artışı önlenecek. Yeterli testlerle salgının boyutları ölçümlenecek. Virüs mevsime bağlı olarak sıcaklık artışları ile birlikte azalacak. Mayıs ayı ortasında genel olarak toplumlarda iyimserlik hakim olacak. Özellikle kuzey yarım kürede havaların ısınmasıyla birlikte yayılma hızı düşüyor. Sonbaharda virüs yeniden aktive oluyor ancak ciddi bir mutasyon geçirmiyor ve elde edilen deneyim sayesinde sosyal ve ekonomik hareketlilik sağlanıyor. Bu iyimser senaryoda dahi, ekonomide 2. çeyrek dönem sonuna dek durgunluk yaşanması bekleniyor. Düşük faiz oranlarının korunmasıyla 1. çeyrek dönemde para politikalarındaki iyileştirmeler olumlu ancak sınırlı bir etki oluşturuyor; 2. ve 3. çeyrek dönemdeki ekonomik kaybın önüne geçmekte yeterli olmayacak."

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, olası kötümser senaryo için ise "Amerika ve Avrupa'da Mayıs ayı ortasına dek çoğalarak artması koşullarına dayanıyor. Aynı zamanda virüsün yıl boyunca mevsim şartlarından etkilenmeden varlığını sürdürmesi ihtimalleri ele alınıyor. Virüsün sene sonuna doğru geçirebileceği mutasyon sonucu, Çin gibi salgını kontrol etmede başarılı olan ülkeler dahi hastalıkların yeniden artmaması için sıkı önlemler almak zorunda kalıyor. Bu senaryoda küresel ekonomik durgunluk, küçük ve orta ölçekli şirketleri çok daha derinden etkiliyor. Havacılık, seyahat, turizm gibi hizmet sektörlerine etki uzun süreli oluyor ve bu sektörler başta olmak üzere en çok etki altında bulunan sektörlerde iflaslar ve birleşmeler yaşanıyor. Yıl boyunca işten çıkarmalar ve iflaslar kartopu etkisi ile tüm sektörlerin zayıflamasına neden oluyor. Bu şartlar altında dahi, bankaların güçlü sermaye yapıları ve makro ihtiyati denetimi sayesinde geniş çaplı bir bankacılık krizi beklenmiyor. Bu senaryoda, küresel ekonomide 2008-2009 küresel finansal krizine benzer sert bir etki görülmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün ekonomi üzerinde oluşturduğu etkinin iyimser senaryoda kalmasını dilediklerini ifade eden Aslan, "Bu sürecin sonunda ülkece daha çok ürettiğimiz, ihracat hacmimizi arttırıp cari açığımızı azalttığımız bir döneme geçiş yaparız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Finans ve muhasebe profesyonellerine global mesleki yeterlilik ve ruhsatlandırma hizmeti sunan ve merkezi Londra'da bulunan mesleki kuruluş ACCA'nın Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz de Covid-19'un ekonomik etkilerini yorumladı. Demiröz ACCA olarak bu kriz sürecinde yaptıkları araştırma raporlarına değindi. - İZMİR

Koronavirüs, Ekonomi, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:18 Kaynak: İHA

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