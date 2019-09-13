EGİAD'dan faiz indirimi değerlendirmesi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Merkez Bankasının faiz indirimi kararına ilişkin, "Yüksek faizler sebebiyle ötelenen yeni yatırımların ivme kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, reformlarla ve icraatlarla desteklenen her kararın arkasında olduklarını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indiriminin olumlu bir politika olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Kısa vadeli bir rahatlama yaratacağı kesindir fakat büyümenin negatif yöndeki gidişatını tersine çevirmeye yetecek gücü olmayabilir. Bundan sonra bankacılık sektörünün de hızla kredi faizlerini aşağı çekeceğini umut ediyoruz. Böyle olursa iş insanlarımızın kredi kullanımında kolaylığa yol açacaktır. Kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalarda iyileşme sürecine büyük etki gösterecektir. Yüksek faizler sebebiyle ötelenen yeni yatırımlar ivme kazanacaktır."

Diyarbakır'daki terör saldırısında 7 sivilin şehit olduğunu belirten Aslan, ekmeğini kazanma derdinde olan orman işçilerinin PKK tarafından saldırıya uğramasının terör örgütünün lanet yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.