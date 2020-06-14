EGİAD'dan Macaristan atağı - Son Dakika

EGİAD'dan Macaristan atağı

Ege Genç İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen "Macaristan ile İş Yapmak" konulu internet seminerinde, Macaristan'ın Türk iş dünyasına 510 milyon nüfuslu bir pazarın kapısını açacak konumda olduğu ve Macaristan-Türkiye ticaret hacminin iki katına çıkartılarak 6 milyar...

EGİAD'dan Macaristan atağı, System.String[]

Ege Genç İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen "Macaristan ile İş Yapmak" konulu internet seminerinde, Macaristan'ın Türk iş dünyasına 510 milyon nüfuslu bir pazarın kapısını açacak konumda olduğu ve Macaristan- Türkiye ticaret hacminin iki katına çıkartılarak 6 milyar dolara ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.


Türkiye ve Macaristan arasında kökleri yüzyıllar öncesine dayanan dostluğun son örneği, Covid-19 salgın mücadelesinde sergilenirken; iş birliği kapsamında bir adım da EGİAD'dan geldi. EGİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu tarafından düzenlenen "Macaristan ile İş Yapmak" konulu webinar (internet semineri) ile iki ülke arasında gerçekleşebilecek yatırımlar gündeme getirildi. Macaristan İhracatını Teşvik Ajansının Türkiye'den sorumlu resmi ofisi HEPA Türkiye ile işbirliği içinde gerçekleşen etkinliğe, Macaristan Ankara Büyükelçisi HE. Viktor Matis, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Macaristan Ankara Ticaret Ataşesi Aron Sipos, Macaristan İstanbul Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky, Macar Eximbank Türkiye Ülke Direktörü Arda Tugay, HEPA Türkiye Genel Müdürü Fikret Nas, HEPA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş katılım gösterdi.


Macaristan ile ticari ilişkiler gelişiyor


Moderatörlüğü EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç tarafından gerçekleştirilen, EGİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği webinarın açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi odaklı bir dış politika izleyen Macar ve Türk hükümetleri arasında siyasal ve kültürel anlamda oldukça iyi olan ilişkilere paralel olarak ekonomik ve ticari alandaki ilişkilerin de her geçen yıl daha iyi bir noktaya ulaştığını belirtti. Daha önce çerçevesi çizilen 'Macaristan'ın Doğu'ya Açılım Politikası'nın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere olumlu etki ettiğini vurgulayan Aslan, "2013'te Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin (YDSK) kurulması ile her alandaki ikili ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştır. YDSK kapsamında taraflar çeşitli yıl aralıklarıyla dört kez bir araya gelerek çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişi sağlanması gibi önemli konular üzerinde dursalar da toplantılarda liderlerin beraberinde getirdiği iş adamlarından oluşan heyetin varlığı ticari ilişkiler açısından da önemli mesaj vermiştir. Siyasi ilişkilerin iyi bir seviyede olduğu bu dönemde Türkiye ile Macaristan'ın ekonomik ilişkilerinde ne gibi fırsat ve iş birliği alanlarının bulunduğu önemli bir sorudur. Türkiye'nin, 10 milyonluk nüfusa sahip ve ticaretinin büyük bölümünü Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yapan Macaristan ile nasıl bir ekonomik ilişki modeli geliştirebileceği sorusuna cevap verilebilmesi, iyi olan siyasi ilişkilerin ticari ilişkilere de katkı sağlaması açısından önemlidir" dedi.


Yatırımlar arttı


Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ve Macaristan'ın AB üyesi olması ile ekonomisinin de hızlı ve etkili bir dönüşüme uğradığına dikkat çeken Aslan, "Özellikle yoğun özelleştirme programları ve doğrudan yabancı yatırımlar ile yüzünü Batı Avrupa ekonomilerine çevirerek ciddi bir atılım sağlamıştır. Türkiye'den Macaristan'a 2002-2019 döneminde yapılan doğrudan yatırımlar 69 milyon dolar; Macaristan'dan Türkiye'ye aynı dönemde yapılan doğrudan yatırımlar 29 milyon doları bulmuştur. Ülkemizi 2019 yılında 149 bin 523 Macar turist ziyaret etmiştir. Macaristan'da yaklaşık 3 bin 200 vatandaşımız yaşamaktadır" diye konuştu.


"Sıfır sorunla çalışılan ülke"


Macaristan Ankara Büyükelçisi HE. Viktor Matis yaptığı konuşmada, EGİAD'ın iki ülkenin ticari faaliyetlerinin artmasında çok büyük bir etkiye sahip olabileceğini, gerçekleşen webinarda Macaristan ticaret ayağındaki yetkili bütün isimlerin bulunduğuna dikkat çekti. HEPA Türkiye'nin 140 dolayında Macar şirkete Türkiye pazarı hakkında bilgi verdiğine vurgu yapan Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda 1.8 milyar dolardan 2 milyar 550 milyon dolara çıktığını belirtti. Macaristan'ın, Avrupa Birliğinde Türkiye'nin her konuda sıfır sorunla çalışabildiği bir ülke olduğuna da dikkat çeken Aktaş, Avrupa'nın tam ortasında, ana ulaşım hatlarının kesişim noktasında bulunan ülkenin, Avrupa içinde önemli bir konuma sahip olduğuna belirtti.


"510 milyon nüfuslu bir pazarın kapısını açacak konumda"


Macaristan hükümetinin açık ekonomi ve yabancı yatırım odaklı politika izlediğine de vurgu yapan Aktaş, "Macaristan, Türk iş adamlarına 510 milyon nüfuslu bir pazarın kapısını açacak konumda. Macaristan'ın İstanbul Konsolosluğu, Macar Eximbank'ı, Macaristan Kültür Ofisi ve HEPA olarak aynı binada hizmet veriyoruz. Türkiye ile bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için köprü görevi görüyoruz. 140 dolayında Macar şirkete Türkiye pazarı hakkında bilgi veriyoruz. Türk şirketlere Macar tedarikçi, Macar şirketlere Türkiye'de iş ortağı bulunması için çalışmalar yürütüyoruz. AB'nin en düşük kurumlar vergisi oranı yüzde 9 ile Macaristan'da uygulanıyor" bilgisini verdi.


Hedef 6 milyar dolar ticaret hacmi


Macaristan'ın Türkiye'ye sağladığı en önemli imkanın, bölgeyi ticaret üssü olarak kullanabilme imkanı tanıması olduğunu vurgulayan Aktaş, "Macaristan ihracatının yüzde 78'i AB ülkeleri olmakta. Türkiye, mutlaka Macaristan'a odaklanmalı. Bu ülkede sizler için keşfedilecek çok şey bulunmakta. Yüzde 16.5 ile tekstilde Türkiye ihracatı önemli bir noktada. Macaristan-Türkiye ticaret hacminin iki katına çıkartılarak 6 milyar dolara ulaştırılması hedef olarak belirlendi. Bu noktaya sizlerin yardımıyla gelebiliriz. Macar firmalarla tanışmak için lütfen elinizden geleni yapın. Bu bölgede önemli ticari anlaşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Tarım, gıda, sağlık ekipmanları, çevre ve su teknolojileri, otomotiv, elektronik alanlarında iş birliklerinin gerçekleşmesi mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.


"Macaristan etkili bir ekonomi"


Macar Eximbank Türkiye Ülke Direktörü Arda Tugay ise, 150 milyar dolar gayri safi milli hasılaya sahip Macaristan'ın etkili bir ekonomi olduğuna dikkat çekti. Macar ekonomisini ayakta tutanın, ihracat olduğunu kaydeden Tugay, kendilerinin de ihracat bankası olarak faaliyet gösterdiklerini ifade etti. EGİAD üyelerine verilebilecek ürünler hakkında da bilgilendirme yapan Tugay, "Macaristan, yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği 9. ülke. 2019'da 21 değişik ülkeden 101 şirket tamamı sanayi alanında olan 5.4 milyar dolar yatırım yaptı" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Macaristan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD'dan Macaristan atağı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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