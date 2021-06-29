EGİAD Danışma Kurulu'nda 3 aylık periyot ve planlanan projeler aktarıldı

Hem kentin hem ülkenin sorunlarının tartışıldığı bölgenin en etkin kurulları arasında yer alan EGİAD Danışma Kurulu, pandemi sebebiyle zoom üzerinden gerçekleşti. Mart ayında göreve gelen 16. dönem yönetim kurulunun ilk Danışma Kurulu Toplantısı olarak gerçekleşen etkinlikte, derneğin yeni komisyonları, stratejik çalışma alanları, gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri aktarıldı.

Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte, EGİAD ve EGİAD Melekleri olarak 3 aylık periyotta 30'a yakın faaliyet, webinar ve ziyaretin gerçekleştirildiği görüldü. İzmir'in kanaat önderlerinin katılım gösterdiği Danışma Kurulu'nda pandemi koşullarındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin işleyişi de değerlendirilerek, yol haritası belirlendi. Sürdürülebilirlik, Yeşil Mutabakat ve bu kapsamda AB uyum süreci, dijitalleşme, girişimcilik çalışmalarının üzerinde durulan toplantıda, geleceğe yatırımın bu başlıklardan geçtiği ifade edildi.

"Danışma Kurulu, EGİAD'ın arkasında yıkılmaz bir kale"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bir yönetimi başarılı kılan şeyin doğru karar alma becerisi ve bu kararları alırken kimlere danıştığının büyük önem taşıdığını belirterek, "Vizyonu belirlerken, stratejiyi ortaya koyarken ve bunları günlük hayata geçirirken, eylem adımlarını atarken birçok belirsizlikle mücadele ederiz. Bazen iki husus arasında seçim yapmak, bazense duruma özel ve etkin çözümler bulmak için kararlar almamız gerekir. Bu kararları doğru kılansa kimlere danıştığımız ve kaç kişinin aklıyla çözüm aradığımızdır. Ne mutlu bize ki Danışma Kurulu, bilgisi ve deneyimiyle EGİAD'ımızın arkasında yıkılmaz bir kale gibi duruyor" dedi.

"Dinamizmden sonra ikinci ana temamız sürdürülebilirliktir"

EGİAD 16. dönem hedefinin, derneği bu zor dönemden güçlenerek çıkartmak ve ismine yakışır şekilde öncü, yenilikçi, cesur hatta cüretkar adımlar atılmasını sağlamak olduğunu kaydeden Yelkenbiçer, bu hedefleri yerine getirip getirmediğini ölçme yönteminin "iyimserlik" olacağını vurguladı. Yelkenbiçer şu şekilde konuştu: Hedeflerimizi yerine getirme sürecinde belirlediğimiz 2 ana temamız bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan dinamizm; bizim yenilikçi, girişimci, enerjik ve taşları yerinden hareket ettirme gücü olan yönümüzdür. Rekabetin artık yerel ya da ulusal değil, yalnızca küresel olduğunun bilinciyle ne yaptığımız işlerde ne de iş yapış şekillerinde dünyadaki en iyi örneklerden daha azıyla yetinmeyen bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. İlkleri hayata geçirmek bizim için bir lüks değil mecburiyet. İş hayatımıza Z kuşağının daha fazla üyesini ve daha başarılı bir şekilde entegre etmek, katkı alacağımız ve iş birliği yapacağımız beyinlerin yalnız İzmir'de yaşayanlar olmadığı, EGİAD üyeliği veya partnerliği kavramının da sınırlar ötesinden gerçekleşebileceğini göstermek istiyoruz. Dinamizmden sonra ikinci ana temamız ise sürdürülebilirliktir. Ama moda olduğu ve toplumsal destek aldığı için değil, samimiyetle ve akılcılıkla sürdürülebilirlik. Dinamizm bizim adeta itici gücümüz, enerji üreten motorumuzken, sürdürülebilirlik de denge unsurumuz olarak bizi hizada tutuyor."

"EGİAD Melekleri, STK bünyesinde kurulan ilk akredite melek yatırım ağıdır"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, çeşitli kurumlarla gerçekleşen iş birliklerini de özetledi. EGİAD Melekleri'nin gerçekleştirdiği faaliyetleri de sunan Yelkenbiçer, "İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki Hazine Müsteşarlığı'na akredite ilk melek yatırımcı ağı olan EGİAD Melekleri, Türkiye'de iş insanları derneği olarak bir STK bünyesinde kurulan ilk akredite melek yatırım ağıdır. 44 Melek Yatırımcı, 25 Melek Yatırımcı Girişimci Buluşması, 16 yatırım, 2 bin üzerinde girişimci değerlendirmesi, 8 Milyon TL yatırım ile örnek bir kurum olmayı başarmıştır" diye belirtti.

Yeşil Mutabakat Uyarısı

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, Kemalpaşa Lojistik Köyü, Yeşil Mutabakat ve İzQ başlıklarında değerlendirmede bulundu. Kentte devam eden tüm projelerde daha çok ortak akıl oluşturmaya, hep birlikte kenetlenmeye ve hızlı hareket etmeye ihtiyacımız var diyen Özgener, özellikle Yeşil Mutabakat konusunda üye işyerlerini bilinçlendirmenin önemine değinerek, "Bu konu, ekonomik ve ticari faaliyetlerimizi yakından etkileyecek. Tüm dünyayı kapsayan bu yeni anlayış ve üretim biçimi dönüşümünün getireceği riskli süreci zamanında planlayamazsak, en önemli ihracat partnerimiz olan AB ve dönüşüme adım atan ülkeler ile ihracat yönlü ciddi kayıplar yaşamamız olası hale gelecek. Ayrıca, AB'nin sınırda karbon vergisi uygulamasına başlamasıyla yüklü bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. İzmir Ticaret Odası olarak da kentimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte uyum sürecini kolaylaştırmak ve verimli bir şekilde geçirmek üzere çalışmalara başladık. Yeşil Mutabakat ile ilgili çalışmaların iş birliği içerisinde tüm paydaşların katılımıyla yapılmasını, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki oda, borsa, birlikler, İzmir Kalkınma Ajansı ve deneyimi olan üniversitelerimizin içinde yer alacağı ve katkı sağlayacağı bir yapının hızla oluşturulmasını önerdik. Bu konuyla ilgili olarak sizlerin de iş birliği ve desteğini almaktan, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Lojistik Köy Projesi değerlendirmesi

Kemalpaşa Lojistik Köyü Projesi ile ilgili de bilgi veren Özgener, ülke ve kent ekonomisinin refahı, ihracatçı ve sanayicinin faydası ve lojistik sektörünün gelişmesi adına Kemalpaşa Lojistik Köy Projesi'nin çok doğru ve değerli bir proje olduğuna vurgu yaptı. Özgener şu şekilde konuştu: "İzmir'de sadece Alsancak Limanı'nda bulunan "Supalan sahası", kentin ana arterlerinden biri üzerinde olması sebebiyle şehir trafiğini olumsuz etkiliyor. Tır Gümrüğü'nün, Kemalpaşa Lojistik Köyü'nde konumlandırılmasıyla birlikte, limanın ana işlevi olan elleçleme dışındaki tüm operasyon merkezi Kemalpaşa olacak. Tır Gümrüğü'nde yapılacak geçici depolama alanı ile karayoluyla giriş-çıkış yapan tüm araçların gümrük işlemleri burada gerçekleşecek. Kemalpaşa Lojistik Köyü projesini önemsiyor ve yakından takip ediyoruz." - İZMİR