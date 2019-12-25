EGİAD Danışma Kurulunda stratejik plan masaya yatırıldı - Son Dakika

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, 2019 yılının son toplantısında bir araya geldi.



Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu toplantısı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Teras Restoran'da gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda EGİAD Danışma Kurulu Başkanı olarak İZTO Başkanı Mahmut Özgener seçilirken, kurul, derneğin çalışma rotasında önemli bir yol göstericisi olmasının yanı sıra kentin ve ülkenin sorunlarının tartışıldığı bölgenin en etkin kurulları arasında da yer alıyor.



EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, 15'inci dönem faaliyetleri ve projeleri hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Sunumda, EGİAD'ın 30'uncu yılı olarak 2020'de lansmanı gerçekleştirilecek Stratejik Plan hakkında bilgiler veren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, küreselleşme ve sonucunda rekabetin olduğu tüm alanlarda stratejik planlama kavramının önem kazandığını hatırlattı. Aslan, "Stratejik planlama geleceğin belirsizliklerini minimize etmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, stratejik planlama süreci ve bunun örgütler açısından önemini tartışmak ve sizlerle yol almak bizim için çok önemlidir" dedi.



EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç da, 2020-2025 hedef aralığındaki Stratejik Plan ile üyeye yönelik çalışmaları şöyle aktardı:



"Yeni üye kazanımı, mevcut üyelerin dernekle daha entegre olması, mentor-mentee etkileşiminin yoğunlaştırılması, fahri üyelerle gençlik komisyonunun ve yeni üyelerin mentorluk kapsamında entegre edilmesi, yerel örgütlerle ve ulusal örgütlerle daha aktif ve entegre çalışılması, kuşak farklılıkları boyutunun dikkate alınması, yeni üyelere kurum kültürünün aktarılacağı bir sistemin oluşturulması, genç komisyon için mentorluk sisteminin geliştirilmesi, devamlılık için bir liyakat sisteminin geliştirilmesi, EGİAD'ı anlatacak bir filmin çekimi, yeni projelerin üretilmesi, EGİAD üyeleri için yol haritası hazırlanması."



EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, bir önceki danışma kurulu toplantısında görüşülen ve sonrasında hayata geçirilen kararlara dikkat çekti. Kurumlararası iş birliğinin önemini vurgulayan Özgener, EGİAD'ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak yerini aldığını ve yeni planlamalarla uzun vadede başarılı bir portföy çizmeye devam edeceğini kaydetti.



Toplantıda ayrıca, EGİAD Yönetim Kurulu Sekreteri Sezai Nüzhet Noyan tüzük değişikliği; EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Yelkenbiçer EGİAD Melekleri çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca ekonomik gündem de değerlendirildi.



Öte yandan toplantıya ayrıca; Kemal Çolakoğlu, Uğur Yüce, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Temel Aycan Şen, Seda Kaya, Aydın Buğra İlter, Yiğit Tatış, Uğur Barkan, Şükrü Ünlütürk, Fadıl Sivri, Faruk Güler, Hasan Küçükkurt, Jak Eskinazi, Neşe Gök, Önder Türkkanı, Prof.Dr.M.Cemali Dinçer, Salih Esen, Selami Özpoyraz, Misket Dikmen, Deniz Sipahi, Engin Uğur Ağır, Banu Şen gibi isimler, basın yöneticileri ve EGİAD geçmiş dönem ve şu anki yönetim kurulu üyelerinden 65 kişi katıldı. - İZMİR