Üye Girişi
EGİAD, Derin Teknoloji'yi ele aldı - Son Dakika

EGİAD, Derin Teknoloji'yi ele aldı

22.06.2021 08:21
EGİAD, Derin Teknoloji'yi ele aldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, Ege Teknopark yürütücülüğünde, Ege Üniversitesi, EBİLTEM ve EGİAD ortaklığındaki 6,5 milyon Euro bütçeli, "D-TECH4ENT-Deep Technology Incubator for Entrepreneurs" projesi, EGİAD üyesi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, Ege Teknopark yürütücülüğünde, Ege Üniversitesi, EBİLTEM ve EGİAD ortaklığındaki 6,5 milyon Euro bütçeli, "D-TECH4ENT-Deep Technology Incubator for Entrepreneurs" projesi, EGİAD üyesi iş insanlarına düzenlenen bir webinar ile tanıtıldı.

"Tekno-Girişimciler ekonomik büyümeyi artıran kilit güç"

EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın moderatörlüğündeki toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir'in dördüncü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurulan Ege Teknopark'ın, başta yaşam bilimleri ve sağlık alanları olmak üzere İzmir ve Bölgede diğer paydaşlar ile iş birliği ve sinerji halinde çalıştığını belirterek, "EGİAD olarak D-TECH4ENT projesinin resmi bir parçasıyız. EGİAD ailesi olarak bu oluşumun içinde yer almayı çok önemsiyoruz. Girişimcilik faaliyetlerinin ülke ekonomileri için önemi her geçen gün daha da artmakta olup girişimcilik faaliyetlerine gereken önemin verilmesi ülke kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle Tekno-Girişimciler ekonomik büyümeyi artıran kilit güçtür. Teknoloji girişimciliği; bireyler, firmalar, bölgeler ve uluslarda refahı kolaylaştıran bir araçtır. Bu nedenle, teknoloji girişimciliği alanında yapılan çalışmalar entelektüel merakın ötesinde önemli bir işlev sunmaktadır. Sanayi ve bilgi devriminin merkezinde olan derin teknolojiler hem şirketlerin hem de yatırımcıların aradığı "bir sonraki büyük şey"dir. İklim değişikliği, demografik değişimler, kaynak kıtlığı veya yaşlanan nüfus ve bilimsel ilerleme gibi mega trendlerin yol açtığı büyük talep değişimlerinin kesişiminde yer alan tüm endüstrileri etkileyen modeller, derin teknolojiler; yani yapay zeka, Iot, Drones, sensörler, robotik, yeni malzemeler, biyoteknolojiler, artırılmış/sanal gerçeklik olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası 70'e yakın pazarda yaklaşık 8 bin 700 derin teknoloji şirketi bulunmaktadır" dedi.

Türkiye'de girişim ekosistemi

Türkiye'de girişim ekosistemi ve Derin Teknoloji'yi de değerlendiren Yelkenbiçer, resmi istatistiklere göre, sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin oranının yüzde 3,2 olduğunu kaydederek, 2023 yılında bu oranın yüzde 5,8'e yükseltilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Yelkenbiçer, toplumsal kalkınmanın bilgiye dayalı hale geldiği günümüz dünyasında, teknolojik, inovatif fikir ve faaliyetlerin bambaşka bir önem kazandığına dikkat çekerek, "Özellikle, eğitim programlarında yapılan düzenlemeler ışığında fikir üretmek ve bunları ticari hale getirecek destek mekanizmaları büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda TÜSİAD BGİV ile üniversite öğrencilerine; Diamond Challenge adı altında lise öğrencilerine ulaşmaya çalışarak EGİAD Melekleri markamızla biz de bu stratejiye katkı vermeye çalışıyoruz. Temel olarak derin teknoloji çığır açan yeniliklerin özellikleri incelendiğinde, başkaları için giriş engellerinin ve bilgi taşmalarının yüksek olduğu, ancak pazara sunma süresinin uzun olduğu, ürün geliştirme maliyetlerinin ve ürün risklerinin yüksek olduğu açıktır. Bu teknolojilerin büyük bir etkisi olmasına, pazara hazır olgunluğa erişmesi uzun zaman almasına ve önemli miktarda sermaye gerektirmesine rağmen, merkezi bir inovasyon yapısının "tek durak noktası" olarak tasarlanmadığı açıktır. Günümüzde üniversiteler girişimcilik ve yenilikçilik endeksine göre sıralanmakta; inovatif gençleri piyasa koşullarına ve yeni bir iş kurmaya uygun yetiştiren kurumlar öne çıkmakta. İnovasyonu ekonomik değere dönüştürmeyi teşvik eden AB projeleri yaygınlaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'si teknoloji sektöründe"

Webinara, konuşmacı olarak katılan Ege Teknopark İş Geliştirme Koordinatörü ve NüvEge Kuluçka Merkezi Koordinatörü Anıl Baybura ise, yoğun olarak 2014 yılından bu yana kullanılmaya başlanan Deep Tech'in gelişim sürecini aktardı. D-TECH4ENT-Deep Technology Incubator for Entrepreneurs" projesine de açıklık getiren Anıl Baybura, proje ortakları olarak Ege Teknopark'ın hali hazırda işleyen bir alt yapıya, Ege Üniversitesi'nin eğitimde deneyime, EGİAD'ın yatırım konusunda ve melek yatırımcılık alanlarındaki profesyonelliğine dikkat çekti. Baybura, Deep Tech tarz fikirlerin genellikle gelişmiş laboratuvarlara, test merkezlerine, özel kaynaklara, spesifik makinelere, güçlü alt yapıya, sermayeye, kapsamlı düşünmeye ve gizliliğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Baybura muazzam bir etkiye sahip bu girişimlerin, pazara hazır hale gelmeden önce uzun bir geliştirme sürecine, sürdürülebilir finansal yatırıma ve özel alt yapılara gereksinim duyduğunu kaydetti. Baybura konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Kaynakları incelediğimizde, girişimcilik ekonomisi yaklaşık 3 trilyon dolar değere sahip bu oran bir G7 ülkesi kadar. Dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'si teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte. Global Girişimcilik Ekosistemi Raporu, bir sonraki Silikon Vadisi'nin, Silikon Vadisi gibi olmayacağını, tamamen farklı inovasyonlar üzerinden büyüyeceğini ve derin teknolojilerin bunun anahtarı olacağını tahmin etmekte. ABD ve Çin, 2015'ten 2018'e kadar derin teknoloji şirketlerine yapılan küresel yatırımların yaklaşık yüzde 81'ini gerçekleştirmiştir. ABD 32.8 milyar dolar, Çin ise 14.6 milyar dolar derin teknoloji yatırımı yapmıştır."

Türkiye'deki gelişmelere de değinen Anıl Baybura, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve çeşitli kuruluşların bu yapılara destek olduğuna dikkat çekti. Sektör sorunlarına da ayrıntılı olarak değinen Baybura, spesifik amaç ve öncelikleri de aktardı. Baybura, girişimciler için özelleştirilmiş birebir rehberlik ve koçluk desteğinin, alt yapı sağlamanın, derin teknoloji için bir merkez oluşturulmasının, melek yatırımcıların arttırılmasının önemine vurgu yaptı. - İZMİR

EGİAD, Derin Teknoloji'yi ele aldı
EGİAD, Derin Teknoloji'yi ele aldı

Rekabetçi Sektörler Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD, Derin Teknoloji'yi ele aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma 08:25 İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma AK Parti anketinde dikkat çeken sonuçlar: İYİ Parti'de yükseliş var, MHP baraj altı 08:18 AK Parti anketinde dikkat çeken sonuçlar: İYİ Parti'de yükseliş var, MHP baraj altı Uçuşların tekrar başladı, Ruslar Antalya sahillerine akın etti 08:15 Uçuşların tekrar başladı, Ruslar Antalya sahillerine akın etti
Fatih Terim'in istediği futbolcular ortaya çıktı! Milli Takım'da yerden yere vurulan Kenan Karaman da listede 23:31 Fatih Terim'in istediği futbolcular ortaya çıktı! Milli Takım'da yerden yere vurulan Kenan Karaman da listede Hamilelik fotoğrafları tamamen tezgah! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı 22:24 Hamilelik fotoğrafları tamamen tezgah! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor 21:47 Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var 19:13 Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar 18:54 Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar

Son Dakika Haberleri
08:31 EURO 2020 B Grubu'nu 2. bitiren Danimarka'nın son 16 turunda rakibi Galler oldu
08:29 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına tepkili sözler! Atatürk'ten alıntı yaptı
08:28 Şili Milli Takım'ında cinsel ilişki partisi skandalı! Olayların içinde eski Beşiktaşlı Medel de var
08:24 İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma
08:22 Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım
08:20 ABD paylaştı! Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde suçlamalar çok ağır, 225 yıl hapsi isteniyor
08:19 Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:17 AK Parti anketinde dikkat çeken sonuçlar: İYİ Parti'de yükseliş var, MHP baraj altı
08:17 Buca'da 15 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran polisi bıçakladı
08:15 Uçuşların tekrar başladı, Ruslar Antalya sahillerine akın etti
Şili Milli Takım'ında cinsel ilişki partisi skandalı! Olayların içinde eski Beşiktaşlı Medel de var Şili Milli Takım'ında cinsel ilişki partisi skandalı! Olayların içinde eski Beşiktaşlı Medel de var         
08:28
Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım         
08:23
Buca'da 15 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran polisi bıçakladı Buca'da 15 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran polisi bıçakladı         
08:17
Yılmaz Özdil'in iması Uğur Dündar'ı çıldırttı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil'in iması Uğur Dündar'ı çıldırttı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
23:47
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi         
23:16
Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darbedildi         
22:03
Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor         
20:17
Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım         
19:05
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 08:35:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EGİAD, Derin Teknoloji'yi ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement