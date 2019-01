Egiad Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) genel kurulunda, yüzde 92.63 katılım oranı ile 204 oy alan Mustafa Aslan , bayrağı EGİAD 14. Dönem Başkanı Aydın Buğra İlter'den devraldı.Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin 15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçildiği olağan genel kurul sonrasında gerçekleşen devir teslim töreninde, seçime katılan iki grup da hazır bulunarak birlik beraberlik mesajı vererek örnek bir tablo çizdi.2016-2018 yılları arasında görev yapan 14. dönem yönetim kurulundan Başkanı Aydın Buğra İlter ve yönetimden 22 isim, yüzde 92.63 katılım oranı ile 204 oy alan Mustafa Aslan'a ve yönetimine görevlerini devretti. Duygulu anların yaşandığı devir teslim töreninde, birlik beraberlik mesajı verildi.EGİAD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, geride bırakılan yaklaşık 29 yıl boyunca derneğin kurum kültürü ve marka değerinin her geçen yıl gelişmiş ve gelişmeye de devam etmekte olduğuna dikkat çekerek, "Bu köklü mirasın bilinciyle yönetim sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık. Yaşadığımız ekonomik dalgalanmaların sonuçlarını ve gelecek beklentilerini tartıştığımız, görüş aldığımız pek çok ekonomi toplantısı düzenleyerek, üyelerimizin bu kapsamda soru ve sorunlarına cevap aradık. EGİAD, katılımcı demokrasinin temel bileşenlerinden olan sivil toplumun lider örgütlerinden biri olarak vizyonu, misyonu ve sahip olduğu değerler çerçevesinde hareket ederek etkin ve aktif bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Genç, başarılı ve iyi eğitimli iş insanlarından oluşan üye profili ile EGİAD; katılımcı, proje odaklı çalışan, kurumsal yönetişim anlayışıyla yönetilen, dayandığı temel değerlere sahip çıkarak kurum kültürünü koruyan ve bunu geliştiren bir yapıyla ilerledikçe daha nice uzun yıllar başarılı bir STK olarak başarısını sürdürecektir" diye konuştu.Bayrağı devralan 15. Dönem Başkanı Mustafa Aslan ise üyelerin genel kurulda verdiği oyların en büyük güven belirtisi olduğunun altını çizerek, bundan duyduğu gururu dile getirdi. 14. dönemde birlikte çalıştığı takım arkadaşlarının desteğinin başarılı çalışmalara zemin hazırladığının da altını çizen Aslan, devir teslimde şunları söyledi:"14. dönemde birlikte görev yaptığımız arkadaşlarla birçok projeyi hayata geçirdik. Her konuda birbirimize destek verdik. Kendilerine huzurlarınızda çok açık yüreklilik ve samimiyetle teşekkür etmek istiyorum. Bu yönetim dönemimizde de her zaman kapılarımız tüm arkadaşlarımıza sonuna kadar açık olacak. Talepleri bizler için büyük öncelik taşıyacaktır. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum." Törende, 15. dönem yönetim kurulu arasında görev dağılımı da yapıldı. - İZMİR