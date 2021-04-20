EGİAD dünyada ve Türkiye'de pandemi ekonomisini değerlendirdi - Son Dakika

EGİAD dünyada ve Türkiye'de pandemi ekonomisini değerlendirdi

20.04.2021 11:16
EGİAD dünyada ve Türkiye'de pandemi ekonomisini değerlendirdi, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) bir firma ile düzenlediği "2021 Yılı Global Makro Ekonomik Görünüm, Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar" başlıklı çevrim içi toplantıyla, ekonomik gündemi masaya yatırdı.

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) bir firma ile düzenlediği "2021 Yılı Global Makro Ekonomik Görünüm, Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar" başlıklı çevrim içi toplantıyla, ekonomik gündemi masaya yatırdı. Firmanın Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Gökhan Uskuay'ın konuk konuşmacı olduğu toplantıda, pandeminin global ekonomiye etkileri, Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan değişimler ve piyasalara etkileri ele alındı.

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) bir firmayla ile düzenlediği "2021 Yılı Global Makro Ekonomik Görünüm, Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar" başlıklı çevrim içi toplantı ilgi gördü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ekonomi sohbetlerinin EGİAD ev sahipliğinde düzenli olarak organize edileceğini aktararak, üye iş insanlarının ekonomi gündemi olarak önlerini görebilmeleri için bu toplantıların rota niteliğinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

"Dünya ekonomisinde bir büyüme trendine girilebileceği bir yıl olarak bekleniyordu"

2020 yılından bu yana tüm dünya ekonomilerinin pandeminin oluşturduğu ağır etkilere karşı önemli ekonomik adımlar atmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Yelkenbiçer, "Merkez bankalarının genişleme için para basması ve pandemi nedeniyle duran işlere ve çalışanlara yüklü mali politika desteği izlenen yöntemler olarak başı çekti. Türkiye ekonomisi ise bu sürece hem dolarizasyon seviyesi yüzde 25'lerdeyken hem de yüksek enflasyonu 2018'den bu yana çift hanelerde seyir ettiğinden dolayı oldukça kırılgan bir yapıda girdiği için atabileceği adımlar oldukça kısıtlıydı. Gelinen bu noktada 2021 yılı tüm dünya genelinde aşılamanın hızlıca yapılacağı, ekonomik aktivitelerin küresel olarak destekleneceği, yardımların devam edeceği bir yıl olacağı düşüncesiyle tüketimin artmaya devam edeceği öngörüleriyle global olarak dünya ekonomisinde bir büyüme trendine girilebileceği bir yıl olarak bekleniyordu. Hatta yılbaşında özellikle TÜSİAD ekonomistlerinin yaptığı tahminler global olarak ekonominin yüzde 5,5, Türkiye ekonomisinin de yüzde 4.5 büyüyeceği şeklindeydi. Ülkemizin ancak doğru iktisadi politikalar inşa ederek sermayeye erişimi ve büyümeyi yakalaması mümkün olabilir. Her ne kadar geçen hafta Merkez Bankasının aldığı faiz arttırmama kararı mevcut politikanın devamı gibi yorumlansa da para ve kredi politikalarında erken gevşeme potansiyeli, mevcut olan enflasyon trendini daha da arttırma riski taşımaktadır. Global olarak artış trendinde olan gıda emtia fiyatları da enflasyonun seyri konusunda bir başka risk unsurudur" dedi.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Gökhan Uskuay, dünya ekonomisi genelinde Avrupa, Amerika ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri, fırsatları ve riskleri değerlendirdi. Mart 2020'den itibaren hayatımıza giren korona virüsü salgını ve pandemi koşullarının sağlık sistemini zorlayarak gelişimine sebep olurken, ekonomilerin ise ülkelerin zorlanmasına ve daralmasına sebep olduğunu kaydetti.

"Pandemi ülkelerdeki birçok sorunu büyüttü"

Vaka sayılarının azalmaması sebebiyle dünyanın büyük bir risk altında olduğuna dikkat çeken Uskuay, ekonominin kapalı halinin 2022 senesine kadar sirayet edebileceğini kaydetti.

Pandemi sonrası ekonomilerin toparlanma sürecinin de devam edebileceğine işaret eden Uskuay, "ABD'de -6'ya kadar finansal koşullarda bozulma yaşandı. AB Merkez Bankası da aynı sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Pandemi ülkelerdeki birçok sorunu büyüttü. Dünya zaten son 10 yılda parlak bir senaryoya sahip değildi, pandemi süreci ile tablo bu noktaya ulaştı. ABD'de 20 milyon iş kaybı oluştu sonrasında geri dönenler olsa da 9 milyon işsiz hala mevcut durumda. Tüketici güveni en düşük seviyeye ulaştı. Merkez Bankaları bu süreçte devreye girerek dünyayı batmaktan kurtardılar. Tüm Dünya'da tedarik zincirlerinin yetersizliği, stokların tükenmesi, arz eksikliği fiyatlar üzerinde etkili oldu. 2023 yılına kadar pandemi öncesindeki üretim noktasına gelinmesi mümkün olmayacaktır. ABD'de bu süreçte evde oturan halka 1.9 trilyon dolar teşvik paketi verildi. Bu denli büyük bir tasarruf bulunmakta. Büyümenin ve enflasyonun çok kırılgan olduğu bir evredeyiz. Enflasyon hedefleri, çıktı açıkları, kapanma durumu ekonominin teşviklerle devam edebileceğini göstermekte" dedi.

Uskuay, şöyle konuştu:

"2020 zaten toparlanma yılıydı ve krize bu toparlanma anında yakalandık; ancak şu da var ki Türkiye'de pek çok sektör kapansa da üretim tedarik zinciri kapanmadı. Dünya ülkelerinde tedarik zinciri sıkıntıdaydı ve Türkiye bunu avantaja dönüştürmeyi bildi. Bu açıdan pandemi bizim için fırsat oldu. Üretim kapasitesinin yüzde 110 şeklinde gerçekleştiği, sanayi üretiminin son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştığı dönem oldu. Ancak Merkez Bankası tartışmaları ve süreci sonrasında bu fırsatı büyümeye dönüştürme konusunda kararlı adımlar atamadık ve fırsatı kaçırdık." - İZMİR

EGİAD dünyada ve Türkiye'de pandemi ekonomisini değerlendirdi

Türkiye Ekonomisi, Pandemi, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGİAD dünyada ve Türkiye'de pandemi ekonomisini değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Karın bölgesindeki aort damarının bir futbol topu genişliğine erişen adamı gören doktorlar hayatının şokunu yaşadı Karın bölgesindeki aort damarının bir futbol topu genişliğine erişen adamı gören doktorlar hayatının şokunu yaşadı Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında         
11:25
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz         
10:28
Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı         
09:49
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti         
09:13
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt         
05:07
Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi         
23:44
Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi         
23:44
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 12:00:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EGİAD dünyada ve Türkiye'de pandemi ekonomisini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei