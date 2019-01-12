EGİAD Genel Kurulu
55 dakika önce
Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) Olağan Genel Kurulu bu sabah 10.00'da geniş bir katılımla başladı.
380 aktif üyesi bulunan derneğin genel kuruluna iş dünyası temsilcileri de katılım gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve İZİKAD İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Huriye Serter'de Genel Kurul'da her iki adaya destek olmak için hazır bulundu.
Divan Heyeti Başkanlığı'nı Bülent Şenocak, Başkan Vekilliğini Ahu Salgar, Katip üyelikleri Yonca Güngör, M.N. Okan Özaydın, Halit Çim yaptı. Derneğin 15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçileceği genel kurulda, tüzük değişikliğine de gidilerek Ege Genç İşadamları Derneği ismi, kadın erkek eşitliği ve cinsiyetsiz bir yaklaşımla Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:10 Kaynak: Bültenler
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