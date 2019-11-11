EGİAD heyeti Anıtkabir'de

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.



Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) yönetim kurulu ve üyeleri, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Ata'nın huzuruna çıktı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yoldan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Aslan ve beraberindeki heyet, saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.



"Bize bıraktığın ve hiç sönmeyecek olan ışığını, biz de aydınlık yarınlara taşıyacağız"



EGİAD Başkanı Mustafa Aslan tarafından okunan özel defterde şu ifadelere yer verildi:



"Yüce Atatürk, ulusumuza en büyük armağanın olan Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiğin Türk gençliğini temsilen; izinden yürüyen, hayallerini, hedeflerini paylaşan ve güvenine layık olmaya çalışan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyeleri olarak manevi huzurundayız. Ülkemiz için belirlemiş olduğun 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda iş dünyasının genç temsilcileri olarak, hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir şevk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Bilime ve özgür düşünceye dayanan, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, ileri ve kalkınmış bir toplum düzeni için; ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğu ve gayreti içinde olmayı sürdüreceğiz. Bize bıraktığın ve hiç sönmeyecek olan ışığını, biz de aydınlık yarınlara taşıyacağız. Taşıyan eller değişse de kendisi hiç sönmeyecek olan bu ışık; senin Türk milletine olan sevgin ve inancın, Türk milletinin ise sana olan sevgi ve minnetinden besleniyor. Bu ışık yandıkça ve yayıldıkça karanlıklar azalıyor, bize en büyük mirasın olan akıl ve bilim en uzak köşelere yayılıyor ve Türk milleti, senin de istediğin gibi, 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefine doğru koşuyor. Seni, yol arkadaşlarını ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor; farklı zamanlarda da olsa, seninle aynı yolda yürüdüğümüzü ve yürüyeceğimizi bilmeni istiyoruz. Ege Genç İş İnsanları Derneği Üyeleri olarak aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz."



Anıtkabir ziyaretine Mustafa Aslan dışında ayrıca EGİAD yönetim kurulu ve üyeleri; Avni Yelkenbiçer, Feyzi Kaya, Elif Koç, Cem Demirci, Levent Kuşgöz, Başak Çayır, Süleyman Tutum, Pınar Güngör, Güler Yaşdal, Berk Altınkeserler, Hanzade Tanyalçın Gökşin, Serhan Ceylan ve Özlem Talak katıldı. - İZMİR