Son Dakika Haberleri: EGİAD, huzurevi sakinleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi
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EGİAD, huzurevi sakinleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

1 saat önce

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir'in çeşitli huzurevlerinden 250'yi aşkın huzurevi sakini ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

EGİAD, huzurevi sakinleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi, System.String[]
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir'in çeşitli huzurevlerinden 250'yi aşkın huzurevi sakini ile iftar yemeğinde bir araya geldi. EGİAD üyelerinin ve yönetim kurulunun yaşlılarla bir araya geldiği iftar yemeğinde, Semazen gösterisi hayranlık uyandırırken, Mikrop Hikmet ve Koray Güler de şarkılarıyla geceyi renklendirdi.

EGİAD Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen EGİAD İftar Yemeğine Basın Sitesi, Karabağlar, Bornova, Gürçeşme Huzurevlerinin sakinleri ile EGİAD üyelerinden oluşan 250'yi aşkın kişi katıldı. İftar öncesi yaşlılarla sohbet eden EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, her yıl huzurevi sakinleriyle biraraya gelmeye özen gösterdiklerini ve EGİAD Huzurevi İftar Yemeği'nin gelenekselleştiğini vurgulayarak, "Sevgi ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın ihmal edilmemesi gerekmekte. Geçmişimizi, geleceğe güçlü bağlarla hazırlayan yaşlılarımız, bizleri nasıl ilgi, şefkat ve sevgiyle büyüttülerse, bugün bizler de onlara aynı sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız. Unutmayalım ki bugünün gençleri yarının yaşlıları olacaktır. Onların varlıkları bizler için en büyük kazançtır" dedi. Organizasyonun sonunda huzurevi sakinlerine dernek üyelerinin katkılarıyla hazırlanan hediye çantaları takdim edildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:37 Kaynak: İHA
Genç, Ege, İzmir, Güncel
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