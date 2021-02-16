EGİAD'ın gündemi ekonomi ve dış ticaret oldu - Son Dakika

EGİAD'ın gündemi ekonomi ve dış ticaret oldu

16.02.2021 09:18
EGİAD'ın gündemi ekonomi ve dış ticaret oldu, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Alternatif Bank yetkilileri ile düzenlenen toplantıda, üye iş insanları için ekonomiyi konuştu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Alternatif Bank yetkilileri ile düzenlenen toplantıda, üye iş insanları için ekonomiyi konuştu.

Gündemi yakından takip eden Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Alternatif Bank yetkilileri ile gerçekleştirdiği "Ekonomi Gündemi & Dış Ticaret" webinarı ile üye iş insanları için ekonomiyi masaya yatırdı. Etkinlikte ekonomi alanında, "Aşılama Sonrası Büyüme Beklentileri-Asimetrik Riskler, Türkiye Finansal İstikrar Büyüme İkilemi, 2021 Küresel ve Türkiye Ekonomisi Beklentileri" başlıklarını ele alan EGİAD, dış ticaret kapsamında ise "Türkiye Dış Ticaretindeki Gelişmeler, İhracatın Finansmanında Kullanılabilecek Finansman Kaynakları, Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Bunları Minimize Etme Yöntemleri, Dış Ticaret Mevzuatında Güncel Durum" başlıklarını ele aldı. Programa; Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol, banka yetkilileri Yusuf Hacıibrahimoğlu, Kerim Kılıç da katılım gösterdi.

EGİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, 2020 yılının Covid-19 kabusuyla geçtiğini hatırlatarak, milyonlarca insanın hastalığa yakalanıp kayıplar yaşadığı, vaka sayılarının hızla artışını sürdürdüğü, tüm dünya insanlığının sarsıldığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.

Pandemi felaketi karşısında, insanların sağlığının yanında dünya ekonomisinin de ciddi darbeler aldığını vurgulayan Aslan, "Genel bir bakış açısıyla korona virüsüne karşı geliştirilen aşıların başarısı, 2021 yılında dünyada ekonomik gelişmelerin belirleyicisi olacak. Küresel ekonomik büyümenin 2021'de toparlanacağı beklentisine rağmen, bu toparlanmanın gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere yansıyabilmesi için gelişmiş ülkelerin bu ülkelere ekonomik ve sosyal desteklerinin devam etmesi ve tüm ülkelerin de ekonomi politikalarını pandeminin şartlarına göre revize etme konusunda esnek olmaları gerekiyor" dedi.

"Piyasa, bir anlamda yükseliş havasını yakaladı"

2020 yılındaki tüm olumsuzluklarının ardından yapılan değişikliklere de değinen Aslan, "Son çeyrekte Hazine ve Maliye Bakanı değişikliğinin ardından Merkez Bankasının politika faizini artırmasını olumlu algılayan piyasa, bir anlamda yükseliş havasını yakaladı. Yapılan iyileştirmelerin, yapısal reformlarla desteklenmesi halinde kalıcı iyileşmeler sağlanacaktır. Uzunca bir süredir, ekonomi gündemimizin en üst düzeyinde enflasyonla mücadele konumuz var. Açıklanan rakamlar yıllık enflasyonun yüzde 15'e geldiğini gösteriyor. Bunun 5 puana yakını gıdadan, 3-3.5 puanı da ulaştırmadan kaynaklanmakta. Sadece bu iki kalemin enflasyonun yarısını oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kur geçişkenliği, atalet, beklentilerin yönetilemeyişi elbette çok kritik ve önemli bir kısmı da para politikası alanına girmektedir. Fakat para politikası ne yaparsa yapsın çözemeyeceğimiz gıda enflasyonu gibi konular var. Enflasyona dair mücadeleyi yalnızca TCMB kapsamında düşünemeyiz, geniş bir perspektifte çözüme ihtiyaç var. Yaklaşık üç aydır Merkez Bankasının atması gereken tüm adımları, sözel yönlendirme de dahil, son derece kararlı ve özenli bir şekilde attığını görüyoruz. Bu gerekli; ama yeterli mi?" diye konuştu.

Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol ise pandemi süreci sonrasında ekonomideki gelişmeleri, finansal açıdan oluşabilecek fırsat ve riskleri değerlendirdi. Şenol, "Reform çalışmaları var. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bu performansın devam etmesi bence önümüzdeki dönemde, aylarda istediğimiz sonuçları almakta yardımcı olacaktır" dedi.

Şenol, "Korona virüsü sürecinin belirli olduğu 2020 yılı geride kalırken, 2021 yılının özellikle ilk yarısında, 2020 yılına benzer bir performans beklenmekte. Büyüme eğilimi dengesiz bir dağılımı beraberinde getirirken gelir dağılımında sorunların derinleşmeye devam ettiğini göreceğiz. Bu nedenle de aslında ekonomiye verilen desteklerin bir sürede daha devam etmesi gerekebilecek. 2021 yılının sonlarına doğru artık parasal ve mali genişleme süreçlerinden çıkışın da bir ölçüde akıllara gelmeye başlayacağı bir döneme yaklaşabileceğiz. Gelişmiş ekonomiler tarafında büyüme beklentileri iyimserleşse de krizin gecikmeli etkileri ve beraberinde yüksek mali ve parasal desteklerin baskıları devam edebilecek. Küresel bazda bu anlamdaki enflasyon kaygıları ise mevcut işsizlik görünümünde belirgin düzelme olana kadar bizce daha arka planda kalacaktır" dedi.

Banka yetkilisi Yusuf Hacıibrahimoğlu da, Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki payı ve gelişimine değindi. Türkiye'nin ihracat trendinin 2021 yılı için 184 milyar dolar olarak ifade eden Hacıibrahimoğlu, Dünya ticaretinin ise 18.9 trilyon dolar olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu oranındaki payının yüzde 0.91 olduğunu vurgulayan Hacıibrahimoğlu, "İhracatımızın yarısından fazlasını Avrupa'ya yapıyoruz. İhracatımızın değerde en çok büyüdü ülkeler; Amerika, Rusya ve Azerbaycan. İhracatımızın yüzde 74'ü ise beş ilden geliyor; bu iller İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Ankara. 2020'de toplam ihracatımız 161 milyar dolar'ı bulmakta" dedi. - İZMİR

EGİAD'ın gündemi ekonomi ve dış ticaret oldu

Alternatifbank, Ekonomi, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD'ın gündemi ekonomi ve dış ticaret oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray yönetimi, Marcao ve Onyekuru'nun Kasımpaşa maçındaki fotoğrafını Florya'da duvara asacak Mesut Özil şampiyonluk için iddialı: Takıma daha fazla katkım olacak ve zafer için her şeyi yapacağız Bayern-Bielefeld maçının ilk yarısında kardan bembeyaz olan saha, ikinci yarıda temizlenerek eski haline getirildi Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Performansı sosyal medyada gündem oldu Alacak-verecek kavgasında silahlar çekildi! 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı         
09:18
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor         
08:31
Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor         
08:28
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı         
03:34
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor         
23:47
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 09:32:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EGİAD'ın gündemi ekonomi ve dış ticaret oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei