EGİAD'ın Markalaşma Sohbetleri Serisi devam ediyor - Son Dakika

EGİAD'ın Markalaşma Sohbetleri Serisi devam ediyor

01.12.2020 09:28
EGİAD'ın Markalaşma Sohbetleri Serisi devam ediyor, System.String[]

Dijital olarak Markalaşma Sohbetleri Serisi düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) toplantısına konuk olan Türkiye'nin en büyük jant üreticilerinden biri olan CMS'nin yönetim kurulu başkanı Bertuğ Ösen, sektöründe iyi bir marka olabilmek için dört önemli maddeyi kendilerine kılavuz...

Dijital olarak Markalaşma Sohbetleri Serisi düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) toplantısına konuk olan Türkiye'nin en büyük jant üreticilerinden biri olan CMS'nin yönetim kurulu başkanı Bertuğ Ösen, sektöründe iyi bir marka olabilmek için dört önemli maddeyi kendilerine kılavuz olarak belirlediklerini belirterek, "Teknoloji yeterliliği, ürün kalitesi, müşteri güvenirliliği ve hizmet kalitesi bizim için en üst seviyededir" dedi.

Dijital olarak Markalaşma Sohbetleri Serisi düzenleyen EGİAD, Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın da ilk dört alüminyum alaşımlı jant üreticilerinden biri olan CMS'nin yönetim kurulu başkanı Bertuğ Ösen'i ağırladı. Aile şirketlerindeki markalaşma sürecinin değerlendirildiği etkinliğe ilgi büyük oldu. 3 bin 500'ün üzerinde çalışanı ile istihdam gücünün önemine değinen Ösen, günümüzde iş dünyasında sürdürülebilirlik ve kurumsallaşmanın, şirketlerin geleceği üzerinde geçmişte olduğundan çok daha kalıcı ve hayati etkilere sahip olduğunu belirtti. Sektöründe iyi bir marka olabilmek için dört önemli maddeyi kendilerine kılavuz olarak belirlediklerini kaydeden Ösen, "Teknoloji yeterliliği, ürün kalitesi, müşteri güvenirliliği ve hizmet kalitesi bizim için en üst seviyededir" diye konuştu.

"Yurt dışında iletişim ofisleri"

1980 yılında Türkiye'nin ilk alüminyum alaşımlı jant üreticisi olarak hizmet vermeye başladıkların kaydeden Ösen, "Firmamız, bugün Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da ilk dört alüminyum alaşımlı jant üreticilerinden biridir. İzmir Pınarbaşı, Çiğli ve Gaziemir Ege Serbest Bölge'de üretim merkezlerimiz, kalite operasyonları için Oxfordshire ve bunların dışında Frankfurt, Münih, Paris, Torino ve Barselona'da iletişim ofislerimiz bulunmaktadır. Sektörümüzde büyük bir rekabet bulunmakta. Bu rekabet ve beklenti hem ürün kalitesi hem de hizmet kalitesi olarak ana üreticiden tedarikçilerine kadar yansımaktadır. Müşteriyi daha iyi anlamak ve değerlendirmek hususunda ciddi çalışmalar yaptık. Bunun dışında yine ciddi pazar ve müşteri analizleri yaptık. Bu kapsamda çeşitli stratejiler oluşturuldu. Tüm bunlar neticesinde artan talebi karşılamak üzere 4. fabrika yatırımımız da bugünlerde tamamlanmak üzere ve pek yakında burada üretilen ürünlerimiz de müşteri ile buluşmak üzere gün saymaktadır" sözlerine yer verdi.

Hedef dünya pazarı

Turquality süreci ile ilgili de bilgi paylaşan Ösen, şöyle devam etti:

"Turquality, belli bir noktaya gelmiş firmaları desteklemeye yönelik bir program olarak çalışmakta. Bu anlamda ilk kabul öncesinde kurumsal olgunluk seviyesi anlamında da ciddi bir beklenti var, bizce de bu durum son derece doğru bir bakış açısı. Beklenti dünya devleri ile rekabet edecek markalar ise elbette bilimsel temele dayanan, uzun vadeli stratejileri de içeren kurumsal yönetim felsefesi çerçevesinde hareket etmek gerek. Bu anlamda CMS olarak bizler, başvuru sürecinde çok zorluk çekmedik. Şirketimiz zaten uzun yıllardır bu felsefe çerçevesinde yönetilmekteydi. Turquality programına adım atmaya karar verdiğimiz yılı kesit alacak olursak, o güne göre şu anki satışlarımız daha da artmış durumda. Hedefimiz; dünya pazarında CMS markasının, en az bir otomobil markası kadar bilinir olmasını sağlamak."

Sürdürülebilir başarı vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, aile şirketlerinin iş dünyasının en önemli aktörleri olarak yatırımcıların, hükümetlerin, akademisyenlerin kısacası toplumun tüm paydaşlarının ilgi odağı olduğunu belirterek, aile şirketlerinin birincil önceliklerinin ve yönetmeleri gereken en önemli riskin "sürdürülebilir başarı" olduğuna dikkat çekti. Aslan, düzenledikleri marka serisi toplantılar ile bu sürece ışık tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Pazar sayısız benzer ürün ve hizmetlerle tüketiciye çok fazla sayıda ve internet aracılığı ile kolay ulaşılabilir seçenekler sundukça, şirketlerin kendilerini farklılaştıracak ve tercih edilmelerini sağlayacak en önemli unsur marka olarak karşımıza çıkıyor. Aile şirketlerinin marka değerlerini geliştirme ve koruma üzerine yatırım yapması ulusal ve daha çok uluslararası piyasalarda var olmanın olmazsa olmazı. 1980 yılında otomotiv üreticileri için alüminyum alaşımlı jant üretimine başlayan CMS, bugün en son teknoloji ve yeniliklerin uygulayıcısı olarak hafif metal jant sektöründe dünyanın önde gelen jant üreticilerinden biri olarak yerini koruyor. Dile kolay, 100 milyonun üzerinde üretilmiş janttan bahsediyoruz. Her yıl Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) düzenlediği törenlerde ihracat şampiyonu olan firma, aynı zamanda gerek tasarım gerek kalite anlamında yüzlerce ödülün de sahibi. Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için gurur kaynağı olan firma, aynı zamanda periferindeki birçok KOBİ ve mikro işletmenin de istihdamına direkt katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

EGİAD'ın Markalaşma Sohbetleri Serisi devam ediyor

Yönetim Kurulu, İstihdam, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD'ın Markalaşma Sohbetleri Serisi devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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