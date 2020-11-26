EGİAD'ın son toplantısında eğitimdeki gelişmeler ve markalaşma konuşuldu - Son Dakika

EGİAD'ın son toplantısında eğitimdeki gelişmeler ve markalaşma konuşuldu

26.11.2020 09:16
EGİAD'ın son toplantısında eğitimdeki gelişmeler ve markalaşma konuşuldu, System.String[]

İzmir'in önemli markalarıyla genç iş insanlarını buluşturan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), son marka toplantısında İzmir Türk Koleji Genel Müdürü Yiğit Tatış'ı konuk etti.

İzmir'in önemli markalarıyla genç iş insanlarını buluşturan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), son marka toplantısında İzmir Türk Koleji Genel Müdürü Yiğit Tatış'ı konuk etti. Pandemi sürecinde sağlık kadar toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyen eğitimdeki gelişmelerin ve markalaşmanın konuşulduğu etkinliğe ilgi büyüktü.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), son marka toplantısında İzmir Türk Koleji Genel Müdürü Yiğit Tatış'ı konuk etti. Toplantıda, pandemi nedeniyle aksayan eğitimdeki gelişmeler konuşuldu. Eğitim dünyasında dönüşümün dinamiklerini ortaya koyan ve 80'nin üzerinde katılımcının yer aldığı etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Günümüzde markanın, ticaretin olmazsa olmaz koşulu haline geldiğini belirten EGİAD Başkanı Aslan, "Markalar firmaların ayakta kaldıkları sürece hatta bazen firmalardan bile uzun süre yaşayabilirler, ürünler ise bir süre sonra kullanım dışı kalıp yok olup gidebilirler. İşte uzun süreçte kazanmak ve pazarda varlığını sürdürmek isteyen firmalar bundan dolayı markalarına yatırım yapıyorlar ve marka olmak için uğraşıyorlar. Bu gerçekten uzun soluklu bir süreçtir. Bugün yatırım yapıp yarın sonuç almak gibi beklentileri olanlar hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bu süreçte; ancak uzun soluklu davranabilenler kazanabiliyor" dedi.

Bütün sektörler için geçerli olan markalaşmanın eğitim sektörü için de geçerli olduğunu hatırlatan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Yoğun rekabetin yaşandığı, toplumların bilinçlendiği günümüz koşullarında öğrencinin eğitim hizmetini satın alması, okulu tercih etmesi için haklı bir gerekçesinin bulunması gerekir. Eğitim kurumunu kendisi ile özdeşleştirmeli, yaşam biçimi ile ilişkilendirmeli ve hizmeti satın almayı yaptığında kendini iyi hissetmelidir. Son 10-15 yıldır Türkiye'de belli sayıda eğitim kurumları markalaşma sürecine girmiştir. Bazıları güçlü bir marka olarak kendilerini hissettirmeye başlamışlardır. Bu süreçte ayakta kalmak ve süreklilik göstermek isteyen tüm özel eğitim kurumlarının tek çaresi markalaşmak ve kaliteli hizmet vermektir; çünkü kalite günümüzde bireysel ve kurumsal başarının anahtarı olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.

"Çok yönlü eğitime ihtiyaç var"

Eğitimde marka olmanın üretimde marka olmaktan çok daha zor olduğunu dile getiren Başkan Aslan, "Kendimizden pay biçersek; kendi çocuklarımızın nasıl da üzerine titriyoruz her ayrıntıya nasıl da önem veriyoruz. Karşımızdaki eğitim kurumu bu bakış açısında ve olağanüstü hassas binlerce kişi ile sürekli ilgilenmek durumunda. Eğitim, içinde birçok dinamiği barındıran bir sektör. Değişim yapılırken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğitimin en büyük riski bu. Çıktıları çok geç olduğu için, değişimin planlamasını da çok düzgün yapılmalı. Türkiye'de çok yönlü bir eğitime ihtiyaç var. Akademik başarı zaten zorunlu, olmazsa olmaz bir şey. Okulun onun üstüne ne koyabildiği önemli. Çocuğu hayata hazırlamada, okulun akademik başarısının üstüne ne koyabildiği önemli" şeklinde konuştu.

"Teknoloji sayesinde çocuklar bu süreci çok az kayıplarla atlatacak"

Türkiye'nin vakıflar haricinde kurulan ilk özel okulu İTK İzmir Türk Kolejinin, 3. kuşak yönetimiyle 70 yılı aşkın bir geçmişe sahip bulunduğunu dile getiren Genel Müdür Yiğit Tatış ise misyon ve kuruluş hikaye sürecini aktararak konuşmasına başladı.

Pandemi sürecindeki eğitim şartlarını değerlendiren Genel Müdürü Yiğit Tatış, orta öğretim ile yüksek okul sürecinin farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yüksek okul teknoloji tabanlı eğitime zaten geçmek üzereydi ve geçmeliydi. Bu süreç üniversitelerin vizyonunu açtı. Orta öğretimde ise sosyal becerilerin geliştirilmesi kapsamında yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulmakta. Teknoloji sayesinde akademik eğitim verilebilmekte; ama psikolojik gelişime uzaktan destek olmak zor. Teknoloji sayesinde çocuklar bu süreci çok az kayıplarla atlatacak; ancak bu süreç için devlet okullarında çocukların özel okullara göre geri kalması söz konusu olabilir. Esnek çalışmalar yapılırsa devlet okulları için de durum değişebilir. Eğitim sektörü geleneksel ve dirençli yapısıyla bugüne kadar teknoloji tabana tam olarak geçmemişti. Covid'in bu sektöre böyle bir katkısı oldu diyebiliriz. Eğitim teknolojilerinin faydasını görmüş olduk. Aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin ne kadar zor olduğuna evlerimizden şahitlik yaptık. Bu süreç mesleğin saygınlığını geri kazandırması açısından da önemli oldu. Bir ülkenin gelişimi için en önemli adım eğitim eşitsizliğini ortadan kaldırmaktır" dedi. - İZMİR

EGİAD'ın son toplantısında eğitimdeki gelişmeler ve markalaşma konuşuldu

İzmir, Türk, Ege, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGİAD'ın son toplantısında eğitimdeki gelişmeler ve markalaşma konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi
Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu         
09:20
Herhangi bir sebep göstermediler! Birleşik Arap Emirlikleri, Türklere vize işlemlerini durdurdu Herhangi bir sebep göstermediler! Birleşik Arap Emirlikleri, Türklere vize işlemlerini durdurdu         
08:58
Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı         
08:45
Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok         
08:21
Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti         
07:44
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur         
23:45
Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu         
23:06
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 09:31:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EGİAD'ın son toplantısında eğitimdeki gelişmeler ve markalaşma konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei