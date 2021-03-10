EGİAD'ın yeni başkanı Alp Avni Yelkenbiçer oldu - Son Dakika

EGİAD'ın yeni başkanı Alp Avni Yelkenbiçer oldu

10.03.2021 13:55
EGİAD'ın yeni başkanı Alp Avni Yelkenbiçer oldu, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nde, yönetim kurulu başkanlığına Alp Avni Yelkenbiçer seçildi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nde, yönetim kurulu başkanlığına Alp Avni Yelkenbiçer seçildi.

Konak ilçesindeki bir otelde gerçekleşen 16. olağan genel kurulda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, salgına karşı insanlığın ve bilimin çok hızlı örgütlendiğini söyledi.

Aşı ve ilaç çalışmalarının çok hızlı bir şeklide geliştiğini kaydeden Özgener, salgın sürecinde yaşanan önemli bir etkinin de dijitalleşme olduğunu ifade etti.

Özgener, genç iş adamlarının bilim ve teknolojiye daha hakim olduğuna dikkati çekerek, salgın sonrası başrolde onların yer alacağını vurguladı.

Salgının herkese farklı dersler verdiğine işaret eden Özgener, dernek üyelerine hitaben şöyle konuştu:

"Bu derslerden nasıl yol haritaları çıkaracağımız, nasıl stratejiler belirleyeceğimiz bizden daha çok sizlerin elinde. Büyük sorumluluklarla erken yaşta karşılaştığınızın farkındayız. Gündemin ve ekonomik dengelerin, bizim gençliğimize göre çok daha hızlı değiştiği dönemlerde yaşıyorsunuz. Dünya, ekonomi ve ticaret çok daha hızlı dönüyor. Desteğe ve motivasyona ihtiyacınız olduğunu da biliyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak sizlerin projelerinizi hem hızlandıracak, hem de hayata geçmesini kolaylaştıracak birçok çalışma yapıyoruz. Pandemi sonrası bunlar da hız kazanacak ve hep birlikte ülkemizin ve İzmir'in geleceğine çok daha büyük katkılar vereceğiz."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde önceki dönem başkan yardımcısı olan Alp Avni Yelkenbiçer, yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Yelkenbiçer de yeni dönemde ana temanın sürdürülebilirlik olacağını ifade ederek, sıfır atık politikasını dernek merkezi ve üye iş yerlerinde uygulamaya almayı planladıklarını, AB'nin Yeşil Mutabakat prensiplerini de ele alacaklarını anlattı.

Yelkenbiçer, üyelerinin dijitalleşme yolculuğunda yanında olacaklarını dile getirerek, "İzmir'de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler ve profesyoneller için bir merkez olmak istiyoruz. Onların sosyal kültürel paylaşımlarını yapabilecekleri, öğrencilere staj imkanı sağlayabileceğimiz, profesyonellerin deneyimlerinden faydalanabileceğimiz bir dernek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yelkenbiçer'in yönetim kurulu Başak Çayır Canatan, Cem Demirci, Fatih Mehmet Sancak, Filip Minasyan, Frederic Pagy, Kaan Özhelvacı, Oğuz Sertaç Yılmaz, Özveri Yandaş Okay, Pınar Berberoğlu, Süleyman Tutum, Can Bosor, Sevim Doğanoğlu, Müge Şahin, Ece Elbirlik Ürkmez, Yağmur Yarol, Ali Kolcu, Erkan Karacar, Mert Hacıraifoğlu, Arda Yılmaz, Eyüpcan Nadas, Can Atik'ten oluştu.

Mahmut Özgener, Ticaret, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EGİAD'ın yeni başkanı Alp Avni Yelkenbiçer oldu - Son Dakika Ekonomi


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