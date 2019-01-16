Egiad'ın Yeni Başkanı Mustafa Aslan'dan Kucaklayıcı Değerlendirme

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Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var