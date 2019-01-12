EGİAD'ın Yeni Başkanı Mustafa Aslan Oldu

Yoğun ilginin olduğu seçimlerde kazanan taraf olan Mustafa Aslan yaptığı teşekkür konuşmasında, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İzmir iş dünyasının merakla beklediği Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) genel kurulunun sonuçları belli oldu. Derneğin 15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçildiği olağan genel kurulda, 352 üye oy kullanarak %92.63 oranla EGİAD tarihinin en yüksek katılım oranı gerçekleştirmiş oldu.