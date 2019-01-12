EGİAD'ın Yeni Başkanı Mustafa Aslan Oldu
31 dakika önce
EGİAD'ın bugün yapılan olağan genel kurulunda, 380 aktif üyeden 352 üyenin katılımıyla, 204'ünün oyunu alan Mustafa Aslan EGİAD'ın yeni başkanı oldu.
Yoğun ilginin olduğu seçimlerde kazanan taraf olan Mustafa Aslan yaptığı teşekkür konuşmasında, duyduğu mutluluğu dile getirdi.
İzmir iş dünyasının merakla beklediği Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) genel kurulunun sonuçları belli oldu. Derneğin 15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçildiği olağan genel kurulda, 352 üye oy kullanarak %92.63 oranla EGİAD tarihinin en yüksek katılım oranı gerçekleştirmiş oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:18 Kaynak: Bültenler
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