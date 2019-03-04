EGİAD İyilik İçin Koştu, dereceye girdi

Geçtiğimiz sene ilk 100 arasına 2 koşucusuyla girerek önemli bir derece yakalayan EGİAD - Ege Genç İş İnsanları Derneği, 3 Mart Pazar günü gerçekleşen bu seneki etkinlikte de "İyilik İçin" koştu ve ipi başarıyla göğüsledi. EGİAD İş Dünyasının temsilcilerinden Alper Tutak 42 km ile tam maraton koşarak yaş kategorisinde 10., İlker İkier 10 km koşuda yaş kategorisinde 3., EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer ise yine 10 km mesafede yaş kategorisinde 9. oldu.

Antalya'da her yıl Runatolia Maratonu bünyesinde düzenlenen hayırseverlik koşusuna ilgi büyük oldu. Bu sene "İyilik İçin Koş" sloganıyla yarışa katılan EGİAD'dan 16 iş dünyası temsilcisi koşucu olarak katılım gösterdi. 10, 21 ve 42 kilometre olmak üzere 3 farklı mesafede koşulan Uluslararası Runatolia Antalya Koşusu'na Sivil Toplum Örgütleri organ bağışı, çocuk evliliği, çocuk istismarı, engellilerin sorunları gibi başlıklar altında katıldı.

Koşuya katılarak Runatolia'da gönüllü üyelerle birlikte yarışanlar arasında EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer de vardı. Yelkenbiçer geçtiğimiz sene gerçekleşen koşudan derece alarak EGİAD'ı başarıyla temsil etmişti.

Koşuya ilişkin bir açıklama yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Koşuda sosyal sorumluluk projesi olarak yer aldık. İyilik amacıyla çıktığımız yolda koşan tüm EGİAD gönüllülerine teşekkür ediyorum. Antalya'da olamayan kişilerin de bağış yaparak destek olmaları sevindirici. Bundan sonra katılacağımız etkinliklerde de gönüllülerimizle birlikte çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EGİAD İş Dünyasından Runatolia Maratonu'na katılan İsimler: Alp Avni Yelkenbiçer, Anıl Yüksel, Elif Koç, Didem Veryeri, Ceren Sertdemir Yavuz, Mehmet Can Yavuz, Alper Tutak, Müge Şahin, Merve Özbatır, Yağmur Yarol,İlker İkier, Elif Özgüven, İsmail Önder Ünal, Özer Öztürk, Kemalettin Okkaoğlu, Mehmet Deligöz.