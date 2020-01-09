EGİAD Melekleri'nden bir yatırım daha: Forfarming - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EGİAD Melekleri'nden bir yatırım daha: Forfarming - Son Dakika Ekonomi

EGİAD Melekleri'nden bir yatırım daha: Forfarming

6 saat önce

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Melekleri, yapay zeka teknolojileri ile dikey tarımı birleştiren akıllı topraksız tarım girişimi ForFarming, 2,4 milyon TL yatırım aldı.

EGİAD Melekleri'nden bir yatırım daha: Forfarming, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Melekleri, yapay zeka teknolojileri ile dikey tarımı birleştiren akıllı topraksız tarım girişimi ForFarming, 2,4 milyon TL yatırım aldı.


EGİAD Melekleri, kapalı alanlarda yapay zeka destekli ve IoT tabanlı dikey tarım çözümleri sunarak yıl boyunca zirai ilaçsız, taze ve sağlıklı ürünler yetiştirilmesine olanak sağlayan ForFarming ikinci yatırımını aldı. Tarvenn Ventures'dan aldığı ilk yatırım ile 1 yıldan kısa sürede ürünlerini lanse ederek 7 farklı ülkeye girmeyi başaran girişim, yeni yatırım ile global pazarda akıllı topraksız tarımın teknoloji öncüsü olmayı hedefliyor. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Frederic Pagy, Tarımda inovasyonun önemine değinerek, "Tüketici bilinci arttıkça organik ve ilaçsız tarım ürünlerine ilgi artıyor ve pazar çok hızlı büyüyor. ForFarming gelişmeye çok açık bir pazara, yolun çok başında girerek çok büyük bir avantaj sağladı. Üretim maliyetleri azaltması ile üreticinin de ilgisini çekeceğine eminim. Akıllı tarım ülkelerin geleceğinde önemli rol oynamakta. ForFarming'in kendini sadece üretim sistemi olarak değil aynı zamanda Saas tedarikçisi olarak konumlandırması da stratejik olarak çok yerinde bir hamle. Son dönemlerde topraksız tarım teknolojilerindeki gelişmeleri sevinerek izliyoruz" dedi.


7 farklı ülke 24 farklı lokasyon


Farmio ve Farmi isimli ürünleri ile şimdiye kadar 7 farklı ülke 24 farklı lokasyonda akıllı topraksız tarım çözümleri sunmayı başaran ForFarming, aldığı yatırım ile küresel pazarda önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Yapay Zeka des tekli yazılım otomasyonu (SaaS) "Farmio" ile dikey tarım alanlarını ve seraları akıllı hale dönüştüren ForFarming, bu çözümü ile dünyanın öncü yapay zeka destekli akıllı tarım teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyor. Bir diğer hizmeti "Farmi" ile de restoranlardan market zincirlerine, otellerden fabrikalara kadar birçok farklı alanda anahtar teslim otonom dikey tarım çözümleri ile mevsimden bağımsız taze ve sağlıklı ürünler yetiştirilmesini sağlıyor.


Farmi ile yıl boyunca taze ve sağlıklı ürünler


Farmi, şık tasarımı ile süpermarketlerden restoranlara; otellerden ofislere kadar birçok farklı alanda yerinde üretim imkanı ile yıl boyunca taze ve sağlıklı ürünler sunulmasını sağlıyor. Tam otonom akıllı sistemi ile Farmi, 30'dan fazla bitkinin hiçbir zirai bilgiye ihtiyaç duyulmadan yetiştirilmesine olanak veriyor. Ayrıca özel yazılımı ile tüm bitkilerin üretim planlamasını uzaktan kontrol edebiliyor ve yapay zeka ile gerçekleştirilmesine imkan tanıyor. Farmi ile anlık olarak tüm ortam koşulları sensörler aracılığı ile ölçümleniyor ve optimum ortam koşulları ile en lezzetli, taze ve sağlıklı ürünlerin en kısa sürede yetiştirilmesi sağlanıyor.


Dünyanın ilk ve tek yapay zeka destekli akıllı tarım çözümü


ForFarming, geliştirmiş olduğu yapay zeka destekli akıllı tarım çözümü Farmio ile dünyada öncü olmayı hedefliyor. Mevcutta üretim yapılan sera, park ve bahçeler Farmio ile çok daha akıllı ve kontrol edilebilir hale geliyor. Gelişmiş algoritmalara sahip yapay zeka destekli ve bulut tabanlı Farmio yazılımı ile yetiştirilen ürünlerin sıcaklık, nem, CO2, pH, ışık gibi değerleri otomatik olarak ölçülerek kontrol ediliyor. Yetiştirilen ürünler yapay zeka ile değerlendirilerek ortam koşulları optimize ediliyor ve üreticiler gerçek zamanlı olarak bilgilendiriliyor. Bunlara ek olarak, bitki veri deposu ve bitki analizi gibi özelliklerle üreticilerin çok daha verimli bir üretim ve hasat süreci planlaması yapmasına olanak sağlanıyor. ForFarming'i incelemek ve akıllı topraksız tarım çözümleri ile tanışmak için http://www.forfarming.co/ sitesini ziyaret edebilecek. - İZMİR

Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi
THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti

Son Dakika Haberleri
18:06 Türkşeker Genel Müdürü Alkan'dan "pancar üretim teşvik primi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
17:57 EMTİA PİYASALARI-Yatırımcı odağının hisselere dönmesiyle altın fiyatları karışık - Son Dakika Ekonomi
17:56 KÜRESEL PİYASALAR-Yatırımcı güvenindeki artışla Wall Street güne artıda başladı - Son Dakika Ekonomi
17:56 Alman VW Grubu'nun satışları 2019'da 10,8 milyona ulaştı - Son Dakika Ekonomi
17:52 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hisse devrine vize - Son Dakika Ekonomi
17:52 Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi - Son Dakika Ekonomi
17:44 THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EGİAD Melekleri'nden bir yatırım daha: Forfarming - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]