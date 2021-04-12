EGİAD sürdürülebilirlik rotasıyla koştu - Son Dakika

1250 sporcunun yanında EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulunun da katıldığı koşuda "Sürdürebilir bir dünya için koşuyoruz" teması vurgulandı. Maraton süresince etraftaki plastik atıklar toplanırken, ilk üçe giren sporcuya da geri dönüşümle üretilen kupalar verildi. Koşuda EGİAD Üyesi iş adamı Alper Tutak, 10 km 40-44 yaş kategorisinde 38dk 17 saniye ile 4'üncü oldu.

EGİAD, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı tüzüğüne alarak bu alandaki faaliyetlerini resmileştirerek bir ilke imza atan EGİAD, "Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, ekonomik eşitsizlikle başa çıkmak, sanayileşme, teknolojik ilerleme ve sorumlu üretimi desteklemek, sürdürülebilir tüketimi dengelemek ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak" ilkelerini benimseyerek ve üyelerine bu amaçlara uygun faaliyette bulunmalarını önererek örnek olmayı başarmıştı. Bu kapsamda yönetim boyunca 2 yıllık süreçte çeşitli etkinler yapacaklarının sinyalini veren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve ekibi bu kez Sürdürülebilirlik için koştu.

Çevreci misyonunun ödüle de yansıtıldığı yarışta yer alan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, BM Sürdürülebilirliğini içeren 17 maddenin Maraton İzmir'de kilometre taşı olarak kullanılmasının büyük anlam taşıdığını belirterek, "Birleşmiş Milletler'in uluslararası kalkınma hedefleri için koştuk. Maratonİzmir, kentimizin en önemli markalarından biri oldu. Kalitesiyle dünyadaki sayılı maratonlar arasına girecek olan İzmir Maratonu'nda yer almak gurur verici. Biz de EGİAD olarak önemli bir hedef için koştuk. Sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleşmiş olması çok anlamlıydı. EGİAD olarak bu dönem Sürdürülebilirliği rotamız yaptık. Amacımız, çevreye zarar vermeden, toplumumuzu refaha kavuşturacak ekonomik büyümeye odaklamak ve ayrıca sosyal gelişimi sağlamak. Sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin yükselmesi için sürdürülebilirlik kavramının önemli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal gelişimi destekleyerek daha yaşanabilir bir Dünya hedefine ulaşabiliriz. Üyemiz Alper Tutak'ın derece alması hepimizi gururlandırdı." dedi.

Daha önceki dönemlerde de Dünya'da sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla kullanılan, bir kaynak geliştirme metodu olan Runatolia Maratonuna katılarak derece alan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Başkan Vekili Cem Demirci, Yönetim Kurulu Üyesi Müge Şahin, EGİAD Yayın Takımı Üyesi Hakan Barbak, EGİAD Geçmiş Dönem Başkanı Aydın Buğra İlter, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyzi Kaya, EGİAD Üyeleri Alper Tutak, Özer Öztürk, Barış Kaptanoğlu ve Onur Kanıer bu kez Sürdürülebilirlik Rotası için ter döktü. Yarış saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki Lozan Meydanı girişinden start aldı. Genel klasmanda ilk üçe giren sporculara sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak geri dönüşümlü malzemeden üretilen kupalar verildi. Ayrıca maraton mesafesinde genel klasman şampiyonları, 10'ar bin dolar para ödülü kazandı. Yarış, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında elit atletlerle birlikte toplam 1250 kişi ile sınırlı tutuldu. Dileyen koşu severler sanal maratona da katılım sağlayabildi. Katılımcılar sanal maratona bizkosariz.org üzerinden kaydolup Adidas Running uygulaması ile açılan hesabı eşleştirdikten sonra koşusunu seçip dilediği parkurda koşabildi.