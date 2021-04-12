EGİAD sürdürülebilirlik rotasıyla Maratonİzmir'de koştu - Son Dakika

EGİAD sürdürülebilirlik rotasıyla Maratonİzmir'de koştu

12.04.2021 09:23
EGİAD sürdürülebilirlik rotasıyla Maratonİzmir'de koştu, System.String[]

İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde hareket eden Ege Genç iş İnsanları Derneği (EGİAD), bu kez "Sürdürülebilirlik" temasıyla İzmir Maratonunda koştu.

İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde hareket eden Ege Genç iş İnsanları Derneği (EGİAD), bu kez "Sürdürülebilirlik" temasıyla İzmir Maratonunda koştu. Bin 250 sporcunun yanında EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulunun da katıldığı koşuda, "Sürdürebilir bir dünya için koşuyoruz" teması vurgulandı.

Ege Genç iş İnsanları Derneği (EGİAD) Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını tüzüğüne alarak bu alandaki faaliyetlerini resmileştiren EGİAD üyeleri, İzmir Maratonuna katıldı. Daha önceki dönemlerde de dünyada sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla kullanılan, bir kaynak geliştirme metodu olan Runatolia Maratonuna katılarak derece alan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Başkan Vekili Cem Demirci, Yönetim Kurulu Üyesi Müge Şahin, EGİAD Yayın Takımı Üyesi Hakan Barbak, EGİAD Geçmiş Dönem Başkanı Aydın Buğra İlter, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyzi Kaya, EGİAD Üyeleri Alper Tutak, Özer Öztürk, Barış Kaptanoğlu ve Onur Kanıer bu kez sürdürülebilirlik rotası için ter döktü.

Maraton süresince etraftaki plastik atıklar toplanırken, ilk üçe giren sporcuya da geri dönüşümle üretilen kupalar verildi. Koşuda EGİAD Üyesi iş adamı Alper Tutak, 10 km 40-44 yaş kategorisinde 38dk 17 saniye ile 4'üncü oldu.

Çevreci misyonunun ödüle de yansıtıldığı yarışta yer alan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, BM Sürdürülebilirliğini içeren 17 maddenin Maratonİzmir'de kilometre taşı olarak kullanılmasının büyük anlam taşıdığını belirterek, "Birleşmiş Milletler'in uluslararası kalkınma hedefleri için koştuk. Maratonİzmir, kentimizin en önemli markalarından biri oldu. Kalitesiyle dünyadaki sayılı maratonlar arasına girecek olan İzmir Maratonu'nda yer almak gurur verici. Biz de EGİAD olarak önemli bir hedef için koştuk. Sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleşmiş olması çok anlamlıydı. EGİAD olarak bu dönem sürdürülebilirliği rotamız yaptık. Amacımız; çevreye zarar vermeden, toplumumuzu refaha kavuşturacak ekonomik büyümeye odaklamak ve ayrıca sosyal gelişimi sağlamak. Sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin yükselmesi için sürdürülebilirlik kavramının önemli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal gelişimi destekleyerek daha yaşanabilir bir Dünya hedefine ulaşabiliriz. Üyemiz Alper Tutak'ın derece alması hepimizi gururlandırdı" dedi. - İZMİR

EGİAD sürdürülebilirlik rotasıyla Maratonİzmir'de koştu
EGİAD sürdürülebilirlik rotasıyla Maratonİzmir'de koştu
EGİAD sürdürülebilirlik rotasıyla Maratonİzmir'de koştu

Birleşmiş Milletler, Cem Demirci, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGİAD sürdürülebilirlik rotasıyla Maratonİzmir'de koştu - Son Dakika


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