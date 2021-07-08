EGİAD'tan yaza merhaba etkinliği - Son Dakika

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), adım adım kademeli normalleşmeye geçilmesiyle beraber yaza merhaba etkinliği düzenledi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yaza merhaba etkinliğine ev sahipliğine yaptı. Gerçekleşen etkinliğe, Positive Live Project canlı performansı ile eşlik etti. 100'e yakın EGİAD üyesinin katıldığı etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, şehrin yorucu temposundan uzaklaşmak isteyen genç iş dünyası ile pandemi önlemlerini de alarak bir araya geldiklerini ifade etti. Yelkenbiçer, "EGİAD'ın en büyük zenginliği bir arada üretebilmek. Bunun da tek yolu sosyal birliktelik. Bu açıdan bugün bizim için, 2 yıl sonra çok önemli bir gün. Uzun süredir birbirimizden uzak, sosyalleşmeden zorlu bir süreç geçirdik. Şimdi pandemi kurallarına uyarak ilk sosyal etkinliğimizi yüz yüze gerçekleştirmiş olduk. Umarım aşılama ile beraber normal hayata hızlıca dönüş yapabiliriz" dedi. - İZMİR