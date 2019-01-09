EGİAD Tek Yürek Mahir Kaplan: "Birlikte Yöneteceğiz"

Yönetim kurulu üyelerini açıklayan Başkan Adayı Mahir Kaplan "Birlikte yöneteceğiz. Çünkü EGİAD hepimizin" dedi.

EGİAD 15 Grubuyla başkanlığa aday olan Mahir Kaplan, dün SwissOtel Büyük Efes'te düzenlenen lansmanda, toplam 101 kişiden oluşan aday yönetim kurulu ve çalışma gruplarını açıkladı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, eski başkanlar Seda Kaya ve Aycan Temel Şen'in de hazır bulunduğu geceye üyelerin gösterdiği yüksek ilgi dikkat çekti. EGİAD 15'in "Daha iyisini yapmak" için göreve hazır olduğunu gösteren sunum ise katılımcılardan büyük alkış aldı.

DAHA İYİSİ İÇİN

3 bin 100 şirketi ve 110 bin kişilik istihdamı kapsayan EGİAD'ın yeni yönetimini belirlemek üzere "Birlikte karar alan ve birlikte yöneten" bir anlayışı benimseyerek yola çıktıklarını belirten Mahir Kaplan "Biz eğer daha iyisini yapacağımıza emin olmasak bu yola zaten çıkmazdık. Buna inandığımız gibi 'birlikte' çıktığımız yolda gördüğümüz yakın ilgi de manevi olarak ne kadar güçlü olduğumuzu ortaya koydu. Çünkü biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz. Birimizin sorunu, hepimizin sorunudur. O sorunu birlik olarak çözmeliyiz. İşte aday yönetim kurulumuz ve çalışma gruplarımız bu anlayışı benimseyen çok değerli isimlerden oluştu. Onlar Mahir Kaplan için değil, daha iyi EGİAD için bizimle birlikte. Onlar sizin için burada ve sizin için gecelerini gündüzlerine katmaya hazırlar" dedi.

EMSALİ OLMAYAN ÖNDER

Türkiye'nin gücü olmak için EGİAD'ın çok daha fazlasını yapması gerektiğini söyleyen Kaplan şöyle devam etti:

"Her adımımızı daha iyisini yapmak için atacağız. Bilimde, sanatta, teknolojide, sanayide, ticarette, kısaca üretimin en katma değerlisinde, en iyisini yapmak için bu adımları yürüyerek değil koşarak atacağız. Enerjimiz yüksek ve bu konuda çok iyi bir önderimiz var. Bu önder, Atatürk'ten başkası değildir. O'nun ilke ve devrimleri bizim gücümüzdür"

BAŞARACAĞIZ

Gecede üyelere seslenen Kaplan "Sizlerin desteği ile projelerimizi hayata geçirerek iz bırakmayı hedefliyoruz. Birlikte düşünerek uygulayacağımız sinerji ile başarılı olacağımıza inanıyoruz. Gerektiğinde benimle beraber koşturdunuz, gerektiğinde projelerimiz için çalıştınız. İyi ki sizlerle yürüdüm. Genel kurulda sizlerin desteğiyle kazanacağımıza ve herkesi kucaklayarak devam edeceğimize inanıyoruz. Kaybedenin olmayacağı bu seçimde tek kazanan EGİAD olacaktır" dedi. Gecede açıklanan aday yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Mahir Kaplan, Burak Ceylan, İlker Erdilliballı, Arda Yılmaz, Mert Hacıraifoğlu, Dila Öncel, Çağrı Bulut, Aslı Güven, Ayşen Özkan, Mustafa Güres, Ebru Salgar, Yücel Yücel, Mehmet Can Yavuz,Ural Kurtkapan, Duygu Türkay, Mutlu Can Günel, Ekin Pehlivanoğlu, Emre Tüjümet, Bilge Güre,Barış Kaşka ve Tolga Şekercioğlu.