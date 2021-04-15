EGİAD tenis turnuvası için ön görüşme yaptı - Son Dakika

EGİAD tenis turnuvası için ön görüşme yaptı

15.04.2021 10:12
EGİAD tenis turnuvası için ön görüşme yaptı, System.String[]

Türkiye'de 80 yıllık tarihinde önemli başarılara imza atan Kültürpark Tenis Kulübünün yönetimi, EGİAD'ın 16. dönem yeni yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulunurken, ziyaret ile iş birliğinin startı verildi.

Türkiye'de 80 yıllık tarihinde önemli başarılara imza atan Kültürpark Tenis Kulübünün yönetimi, EGİAD'ın 16. dönem yeni yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulunurken, ziyaret ile iş birliğinin startı verildi. Görüşmede ayrıca, düzenlenmesi planlanan tenis turnuvasının da ön görüşmesi yapıldı.

Önceki dönemlerde Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şekercioğlu, Başkan Vekili Mustafa Çapkan, Yönetim Kurulu Üyesi Onur Susuzlu, İdari İşler Müdürü Didem Karatay, EGİAD'ın yeni yönetimine bir ziyaret yaptı.

Ziyarete, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekili Cem Demirci, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kolcu, Süleyman Tutum, Eyüpcan Nadas ev sahipliği yaparken, görüşmede iş birliği mesajları verildi.

"Bir turnuva düzenlenmesi hedefindeyiz"

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, 1941 yılında kurulan Kültürpark Tenis Kulübünde birçok EGİAD üyesinin de faaliyette bulunduğunu belirterek, "Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Kolcu öncülüğünde iş birliği yapılabilecek çalışmaları belirleyeceğiz. 19 Mayıs 2022 tarihinde pandemi şartları elverdiği ölçüde bir turnuva düzenlenmesi hedefindeyiz" dedi.

Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu da, EGİAD'ın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, her zaman iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

15'e yakın EGİAD üyesinin tenis kulüpte kaydının bulunduğunu vurgulayan Şekercioğlu, pandemide spora ilginin arttığını ve bu süreçte 80 yeni kaydın gerçekleştiğine de dikkat çekti. Şekercioğlu, EGİAD üyelerine yüzde 10 indirim tanımlanmasını sağlayacaklarını da ifade etti. Ziyarette ayrıca EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'e teşekkür plaketi de takdim edildi. - İZMİR

EGİAD tenis turnuvası için ön görüşme yaptı

Kültürpark, Türkiye, Tenis, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGİAD tenis turnuvası için ön görüşme yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi

Son Dakika Haberleri
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
10:58 İki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor! ABD savaş gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
10:47 Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar
10:41 Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler
10:34 Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır
10:15 Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 arttı
Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası         
11:42
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor         
11:19
"Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir         
11:12
Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak         
11:00
Kendisini daha sağlıklı hissettiği için 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Kendisini daha sağlıklı hissettiği için 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
10:43
Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler         
10:42
Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek         
10:37
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı         
10:12
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı         
09:12
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 11:46:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EGİAD tenis turnuvası için ön görüşme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei