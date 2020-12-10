EGİAD üyeleri iş yerlerini dijitale açıyor - Son Dakika

EGİAD üyeleri iş yerlerini dijitale açıyor

10.12.2020 12:06
EGİAD üyeleri iş yerlerini dijitale açıyor, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden birinin yetkililerini konuk etti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden birinin yetkililerini konuk etti. Toplantıda, iki kurum arasında olabilecek iş birlikleri ve e-ticaretin püf noktaları değerlendirildi.

2009 yılında kurulan ve günümüzde 18 milyon aktif üyesi bulunan bir e-ticaret sitesi, bugün takipçi sayısı ve pandemi koşullarındaki ziyaretçi oranlarıyla rekor seviyelere ulaştı. Sitenin yetkilileri de, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin konuğu oldu.

EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın moderatörlüğünde ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmasıyla başlayan online etkinlikte, değişen dünya şartlarında ticari alanlardaki stratejik değişimler, tüketici eğilimleri ve ticaretteki teknolojik gelişmeler ele alındı.

EGİAD Başkanı Aslan, korona virüsünün ekonomiye etkisiyle e-ticaretin yükselişinin de gözden kaçırılamayacak bir noktaya ulaştığını belirterek, "Virüs tehlikesinden kendimizi korumak için market ihtiyaçlarımız dahil olmak üzere; kıyafet, mobilya, kozmetik gibi alışverişlerimizi internet üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Bazılarımız belki daha önce de bu imkanlardan yararlanıyordu ama artık bu oran oldukça büyük. Kısıtlamalar ile birlikte küçük işletmeler olumsuz etkilenmeye başlasa da e-ticaret hizmeti veren işletmelerin yoğunluğunun arttığını söylemek mümkün. Kısacası bu noktada korona virüsü salgınının e-ticaret yapan firmalar için hizmetlerini doğru bir şekilde yönettikleri takdirde daha az düzeyde olumsuz etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ekipten bu platforma nasıl dahil olabileceğimiz noktasında tüyolar alacağız amacımız bir iş ortaklığı başlatmak" dedi.

Pandemi sürecinin ekonomiye oluşturduğu olumsuz etkileri bertaraf etmenin ve krizden çıkmanın anahtarının e- ticaretten geçtiğini kaydeden Aslan, "E-ticaretin hem firmalar açısından hem de müşteriler açısından oldukça faydalı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Tüketiciler bu alanda istedikleri ürünlere daha uygun fiyattan ulaşırken, firmalar da maliyeti biraz daha düşürdüğü için e-ticareti tercih edebilmektedir. Covid-19 ile alışveriş alışkanlıkları değişecek, insanlar daha kontrollü, daha hızlı ve daha hijyenik bir şekilde ürün isteyecek, bu da pazar hacmini arttıracaktır" diye konuştu.

"E-ticaret beklenmeyen bir şekilde hızlı bir biçimde büyüdü"

Konuk olan e-ticaret sitesinin İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar da, pandemi sürecinde e-ticaretin insanlara nefes alabilecekleri bir kanal olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Acar, "Bu kanalı da iyi bir şekilde değerlendirdi insanlarımız. E-ticaret beklenmeyen bir şekilde hızlı bir biçimde büyüdü. Aslına bakarsak, e-ticaret, KOBİ'lerle birlikte büyüyen bir alan. Tabi arkasında üretim gücü olması lazım; çünkü önemli olan üretim yapabilmek. E-ticarete başlayan KOBİ'lerimiz yurt içindeki tüketicilere ürünlerini gönderiyor, o arada kendini geliştiriyor, arkasından da yurt dışına açılıyor. Bu yüzden KOBİ'lerin şirketlerinin geleceği için artık mutlaka e-ticaret sürecine dahil olmaları lazım. Önümüzde dönemde tüketiciler sadece mal ihtiyaçlarını değil, başka alanlarda da ihtiyaçlarını internette karşılayacaklar gibi gözüküyor. Bu da Türkiye ekonomisi için hayırlı olacaktır. Dijital şirketlerin en hızlı büyüyen şirketler olduğunu görüyoruz. Yeni dönemde ekonomik farkı kapatmak için dijitalleşme önemli. Pazar varsa büyüme fırsatı da vardır, dijitalleşme bunu sağlamakta. E-ticaret KOBİ'leri pazara açarak, verimliliği arttırarak destekliyor. Bölgesel gelişmişlik farklılığını da ortadan kaldırıyor" ifadelerine yer verdi.

"Dünyada e-ticaret hacminin 2020-2023 yılları arasında yüzde 56 büyümesi bekleniyor"

Pazaryeri Direktörü Özkan Çokaygil ise rakamsal oranlar ile e-ticaretin ne kadar büyük bir portföye sahip olduğunu aktardı. Online seminerin sürdüğü 1 saatlik süreçte 200 bin ürünün satıldığını kaydeden Çokaygil, yıllar bazında e-ticaret rakamları ile Türkiye ve gelişmiş ülkelerdeki rakamsal karşılaştırmaları ayrıntılı şekilde değerlendirdi. 2019'da yüzde 3 ticaret büyümesi gerçekleşirken, e-ticaretin yüzde 15 büyüdüğünü bunun da 3.5 trilyon dolara denk geldiğini vurgulayan Çokaygil, ayrıca e-ticaret sitesinin 2021 yılı içerisinde İzmir'de olacağı müjdesini verdi.

Özkan Çokaygil, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dünya'da e-ticaret hacminin 2020-2023 yılları arasında yüzde 56 büyümesi bekleniyor. Aynı yıllar arasında Türkiye'nin e-ticaret hacminin ise yüzde 180 büyümesi beklenmekte. Bu büyüme dünyaya oranla 3 kat daha fazla gerçekleşmiş olacak. 2018'de 11 milyon, 2019'da 35 milyon ve 2020'de ise 55 milyonun üzerinde ürün satışı gerçekleşti. Yüzde 60 kadın ve yüzde 73'lük 18-35 yaş aralığında gerçekleşen alışveriş oranıyla sektörün liderleri arasında yer almakta" dedi. - İZMİR

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Koronavirüs, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD üyeleri iş yerlerini dijitale açıyor - Son Dakika Ekonomi


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