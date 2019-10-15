EGİAD, üyelerini markalaşmaya hazırlıyor

Misyonu İzmir iş dünyası markalarının global rekabet gücünü artırmak olan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 2020 Marka Zirvesi öncesi bir dizi seminer gerçekleştirerek markalaşmaya mercek tuttu. Toplantıda, Dogo, Alsancak Unlu Mamuller ve Logo Yazılım markalarının temsilcilerinden başarı hikayeleri dinlendi.



EGİAD Başkanı Mustafa Aslan'ın ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Dogo Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Peksarı, Dogo Tasarım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Peksarı, Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, Logo Yazılım Kurumsal Marka ve İletişim Grup Direktörü Yiğit Çallı, Alsancak Unlu Mamuller Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Levent Doğanoğlu, Alsancak Unlu Mamuller Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Deniz Doğanoğlu konuşmacı olarak katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özgen'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını EGİAD Başkanı Mustafa Aslan gerçekleştirdi.



"İhracata dayalı model ile markalaşma büyük önem taşıyor"



Ülkemizin özellikle değer yaratma açısından en önemli sorunlarından bir tanesinin markalaşma faaliyetlerinin genel bir anlayış haline dönüşmemesinden kaynaklandığını dile getiren EGİAD Başkanı Aslan, bunun önemli nedenlerinden birinin ülkemizdeki işletmelerin marka olmayı ve markalaşmayı, patent alma ve logo oluşturmadan ibaret olduğunu düşünmelerinden kaynaklandığına vurgu yaptı. Aslan, markalaşmak için, markanın içini dolduracak ögelere ciddiyetle eğilerek bir yol haritası hazırlanması gerektiğini ifade etti. İzmir'in son yıllarda yaşam kalitesi ile şehirler arasında bir marka olmayı başardığını dile getiren EGİAD Başkanı, içinde faaliyette bulunan firmaların da bu sorumluluk ile hareket ederek kendilerini gösterme çabalarına vurgu yaparak, "Küresel ticarette küresel değer zinciri olarak tanımlanan üretim-satış mekanizmasında marka olmak, zinciri kontrol eden konuma sahip olmak büyük önem taşımakta. Marka ile birlikte üründen elde edilen kar marjının artması, ürünlerde yenilik ve rekabette avantaj elde etme süreçlerini izlemekte. İhracatta marka, ülkeye giren döviz miktarını artırdığı gibi gerek firmanın gerekse ülkenin rekabet gücünü de artırmakta. Fason üretim yapmak yerine dünya çapında markalı ürünler üretip ihraç etmek ülkeye giren döviz miktarını katlanarak artırmakta. Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması için ihracata dayalı model ile markalaşma büyük önem taşımaktadır" dedi.



İnovasyon vurgusu



Markalaşmada inovasyonun önemine de değinen EGİAD Başkanı Aslan, firmaları birbirinden farklılaştıranın markalaşma ve inovasyon olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birçok yerel pazara baktığınızda, sektörleri incelediğinizde Amerikan menşeli markaların genel bir üstünlüğünü görürüz. Mesela içecek sektörüne baktığınızda Coca-Cola ve Pepsi, fast food zinciri olarak Mc Donald's ve Burger King, bilişim sektöründeyse Apple ve Microsoft gibi firmaları görüyoruz. Dünyadaki büyük ilaç firmaları da hem piyasa hem de marka değerlerini inovasyona, yani ARGE faaliyetlerine ayırdıkları sermayeye borçlular. İnovasyon o kadar önemli bir şey ki, bazı firmalar yıllık cirolarının yüzde 10'unu doğrudan inovasyon oluşturmak için bir sonraki yıla bütçe olarak aktarıyor. Ancak inovasyon ile farklılaşabileceklerini ve yine ancak bu şekilde hayatta kalabileceklerini biliyorlar. Bu da onlara farklılaşma ve rekabeti çeşitlendirme olanağı sunuyor. Bu yüzden her yıl Boston Consulting Group tarafından hazırlanan inovatif şirketlerin sıralamasında ilk sıralarda yer alan üç Amerikan markası olan Apple, Google, Microsoft markalarının yer alması tesadüf olarak nitelendirmemek gerekir."



Başarı hikayelerini anlattılar



Aslan'ın konuşmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özgen, "Bugün 1,5 saatimizi öğrenmeye ve ilham almaya ayırıyoruz. Markalaşmayla ilgili zihninizdeki sorulara yanıt vereceğimizi umut ediyoruz. Zihninizdeki sorulara yanıt vermenin ötesinde bu konuya ilgi duymanızı ve stratejik kararlar vermenizi sağlayacağını düşlüyoruz" dedi.



Özgen, marka temsilcilerini sahneye davet ederek onların markalaşma yolculuklarının nasıl başladığını sordu. Dogo Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Peksarı, Dogo Tasarım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Peksarı, Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, Logo Yazılım Kurumsal Marka ve İletişim Grup Direktörü Yiğit Çallı, Alsancak Unlu Mamuller Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Levent Doğanoğlu, Alsancak Unlu Mamuller Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Deniz Doğanoğlu, katılımcılara başarı hikayelerini yazarken karşılaştıkları zorlukları ve nasıl bir yol haritası izlediklerini anlattı. - İZMİR