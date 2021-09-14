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EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı - Son Dakika

EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı

14.09.2021 10:33
EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Model Fabrika'ların sanayinin gelişimine büyük katkı verdiğini ve bundan EGİAD üyelerinin de faydalanacağını belirterek, "Çok önemsediğimiz bir protokole imza atıyoruz. İmza atmak kolay fakat arkasını getirmek daha zor. İşimi yeni başlıyor" dedi.

Kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile oluşturulan "İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi" kapsamında kurulan Model Fabrika ile ilgili bir süredir çalışma yürüten Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), son olarak üyelerinin yalın üretim teknikleri konusunda uzmanlaşması amacıyla kurumla protokol imzaladı.

Protokol törenine İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Model Fabrika Direktörü Osman Arslan, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Yarol, Arda Yılmaz, Sanayi, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Ceren Yavuz, Başkan Yardımcısı Alp Atay katılım gösterdi.

Yelkenbiçer: "Çok önemsediğimiz bir prokole imza atıyoruz"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, imza töreninde yaptığı konuşmada sanayicilere yalın üretim teknikleri, dijitalleşme ve endüstri 4.0 ile ilgili gelişmelerin aktarılacağı protokol kapsamında iş birliğinin tüm üyeleri kapsayacağını söyledi. Yelkenbiçer, AB-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından fonlanan ve EBSO ile İZTO ortak girişimiyle İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi A.Ş. yani "İzmir Model Fabrika"nın iş birliği protokolü ile EGİAD'lı genç iş insanlarına açıldığını belirterek, "Yalın üretim ve verimlilik başta olmak üzere firmalara girişimcilik, kurumsallaşma, süreç inovasyonu, dijitalleşme konularında rehberlik ederek rekabet güçlerini arttıran şirketleri Endüstri 4.0'a hazırlayacağız. Model Fabrika'ların sanayinin gelişimine olan katkısı büyük. Biz de bu katkıdan üyelerimizin de faydalanmasını sağlamış olacağız. Bugün EGİAD olarak çok önemsediğimiz bir protokole imza atıyoruz" dedi.

Yelkenbiçer: "İşimiz yeni başlıyor"

EGİAD'ın içerisinde gençlik kelimesinin geçmesi sebebiyle belirsizliğin çok olduğu dönemde dünyadaki ve Türkiye'deki tüm gelişmeleri takip etme, trendleri öğrenme ve hızlıca adapte ederek üyelerle paylaşmayı kendilerine misyon edindiklerini ifade eden Yelkenbiçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bağlamda da bölgemizin sanayisine ve ticaretine yön veren EBSO ve İZTO ortak girişimiyle kurulan 'İzmir Model Fabrika'yı en önemli paydaşlarımızdan biri olarak görüyoruz. İmza atmak kolay fakat arkasını getirmek daha zor. Bu yüzden işimiz yeni başlıyor. Üyelerimize üretimlerini iyileştirmede ve dijitalleşme yolculuğunda yol gösterecek, bölgemizdeki iki önemli odamızın kurduğu yapıyı EGİAD olarak sahipleniyoruz. 'Model Fabrika'nın tüm üyelerimize ve bölgemize katkısının artması için de elimizden geleni yapmaya hazırız."

Gökçüoğlu: "Eğitimleri bitirenlerde hızlı şekilde verimliliğin arttığını görüyoruz"

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu da "Bugün çok önemli bir imza töreni gerçekleştiriyoruz. Bu imzalarla o fabrikada eğiteceğimiz beyaz ve mavi yakalı elemanların Model Fabrika'da alacakları uygulamalı eğitim ve teori derslerinden sonra kendi fabrikalarını dönüştürmelerini birebir neticeye ulaştıracaklarını göreceğiz. Sadece okuyarak değil uygulayarak da hızlı bir şekilde fabrikaları dönüştüreceğiz. Bu eğitimleri bitirenler de hızlı şekilde verimliliğin arttığını görüyoruz. Bu başlangıcın her iki kurum açısından ülkemiz ekonomisi ve İzmir'imizin sanayicileri ve iş insanları adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Elmasoğlu: "İlk defa bir genç organizasyonla anlaşma yapıyoruz"

İmza töreninde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ise "Bugün böyle bir protokole imza atmak bizim için her şeyin ötesinde. İzmir Model Fabrika yönetimi olarak gerçekten çok ilkeli ve farklı boyutta fabrikamızı geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi içimizde diğer model fabrikalarla da öğretici, eğitici ve yol gösterici olmaya da bakanlık nezdinde devam ediyoruz. Bakanlığımızın bu konudaki yaklaşımı ve İzmir'i de içine alması bizim için değerli. İzmir'de her şeyi tek olarak algılayan yönetim anlayışını benimseyen başkanlarımız var. Bu anlamda tüm başkanlara teşekkür ediyorum. Burada EGİAD'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. İzmir Model Fabrika'da vermiş olduğumuz eğitimler şirket boyutundaydı. Ancak ilk defa bir genç organizasyonla anlaşma yapıyoruz. EGİAD ile yapmış olduğumuz bu anlaşma bize moral ve motivasyon verdi" diye konuştu.

Tanyeri: "Model Fabrika bir laboratuvar"

İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ise Türkiye ekonomisinin en büyük sorununun verimsizlik olduğunu belirterek, "Model Fabrika'nın sunduğu en büyük şey de her ölçekteki işletmeye verimlilik kültürünü aşılamak. İzmir'deki işletmelerin buna çok ihtiyacı var. İzmir'in genlerinde ihracata dönük bir yapı var. Model Fabrika bir laboratuvar. Bunu hep birlikte kullanalım. Buna en yakışan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi de EGİAD. Çünkü sizler yeni nesil iş insanlarısınız. Buradaki kavramın arka planındaki mantığı en iyi anlayabilecek sizlersiniz" dedi.

Arslan: "Hep birlikte çalışacak olmak bizi heyecanlandırıyor"

Model Fabrika Direktörü Osman Arslan da İzmir Model Fabrika'dan ayda 32 firmanın destek alabileceğini söyleyerek, "Amacımız, ülkemizin sanayi ve hizmet sektöründe rekabetin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bizzat uygulamalı olarak işletmelerin sahalarında gerçekleştirerek ve süreçlerindeki israflarından arındırarak onları Endüstri 4.0 yolunda dijital sürece hazırlamak. Böyle bir oluşumda hep birlikte çalışacak olmak bizi heyecanlandırıyor" diye konuştu. - İZMİR

EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı
EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı
EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı
EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı
EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı

Amelia Hamlin, Fabrika, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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