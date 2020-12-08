EGİAD ve İzQ iş birliği İzmir girişimcilik ekosistemini geliştirecek - Son Dakika

EGİAD ve İzQ iş birliği İzmir girişimcilik ekosistemini geliştirecek

08.12.2020 10:52
EGİAD ve İzQ iş birliği İzmir girişimcilik ekosistemini geliştirecek, System.String[]

İzmir'de, başta kentsel ve sonrasında bölgesel kalkınmanın sağlanması için çeşitli stratejiler doğrultusunda çalışan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), girişimcilik konusundaki çalışmalarına bölgedeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hızla devam ettirirken, EGİAD son olarak İzmir...

İzmir'de, başta kentsel ve sonrasında bölgesel kalkınmanın sağlanması için çeşitli stratejiler doğrultusunda çalışan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), girişimcilik konusundaki çalışmalarına bölgedeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hızla devam ettirirken, EGİAD son olarak İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nın İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile iş birliği gerçekleştirerek bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı.

İzmir, son yıllardaki gelişimi, dinamik ve yeniliklere açık yapısıyla hızlı bir ivme yakaladı. Kentin en son teknolojilere adaptasyon yeteneği genç nüfusla bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıkardı. Girişimcilik ekosistemini yakından takip eden Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'ne bağlı EGİAD Melekleri, bin 500'den fazla girişimci ile temas, 23 girişimci-melek yatırımcı toplantısı organizasyonu ve 14 girişim projesine yatırım ile bu alanda önemli başarılar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Macaristan Melek Yatırım Ağı ile bir araya gelerek potansiyel iş birliklerini planlayan EGİAD, son olarak İzmir Ticaret Odası-İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin paydaşı ve hissedarı olarak da önemli bir adım attı. EGİAD üyelerini İzQ ve yatırım imkanlarıyla buluşturan online toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

"İzmir, elde edilen sonuçları ile son 10 yılda kayda değer gelişme ve çeşitlenme göstermektedir"

İzmir'in kendileri için en önemli başlıklar arasında yer aldığını kaydeden Aslan, "EGİAD'da önem verdiğimiz konuların başında İzmir'in gelişimi gelmektedir. İzmir'in iç ve dış hedef kitlelere tanıtımı ve rekabetçiliğinin artırılması önceliğimizdir. İçerisinde olduğumuz inovasyon çağında, İzmir'in global sermaye, şirketler, yetenek ve yeni fikirleri kendine çekmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması adına neler yapılması gerektiğini düşünmeliyiz ve harekete geçmeliyiz. Bir diğer amacımız ise yaşanacak şehir olarak öne çıkan İzmir'in 'çalışılacak, iş yapılacak ve yatırım yapılacak şehir' imajını da güçlendirmektir. Bu noktada her ay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile bir araya gelerek Marka Şehir İzmir mottosuyla çalışıyoruz. İzmir'de girişimcilik eko-sisteminin son yıllarda kaydettiği gelişme bu alandaki potansiyeli de göstermektedir. İstanbul'un dışında Melek Yatırımcılık ve Girişimcilik alanında en hızlı yol alan kent İzmir olmuştur. İzmir Ticaret Odasının girişimcilik alanındaki çalışmaları ve Girişimcilik Merkezi İZQ; İzmir ekosistemi açısından çok kıymetlidir ve bizleri heyecanlandırmaktadır. İzmir, yenilik ekosistemi paydaşları ve elde edilen sonuçları ile son 10 yılda kayda değer gelişme ve çeşitlenme göstermektedir" dedi.

"İzmir'de girişimcilik ve inovasyon ikliminin oluşturulması için çok uygun bir ortam vardır"

İzmir'de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için STK'ların, üniversitelerin ve diğer ekosistem paydaşlarının atması gereken adımlar olduğunu ifade eden Aslan, "Özel sektörün girişimcileri desteklemesi, girişimciler ile iş birlikleri kurması, okulların öğrencilere girişimcilik bilincini yerleştirmesi, iş insanları arasında melek yatırımcılık farkındalığının arttırılması, girişimcilik ile ilgili etkinliklerin çoğalması, devlet destekleri ile ilgili olarak fayda analizi yapılması ve varsa eksikliklerin tespit edilip nasıl giderilebileceği üzerine görüşülmesi, yurtdışında bulunan diğer ağlar ve paydaşlar ile ilişkilerin sürekli olarak geliştirilmesi ve kesintisiz bilgi paylaşımının sağlanması önemli başlıklardır. EGİAD olarak bizler bu maddelerin her biri için detaylı olarak çalışıyoruz. Hatta Diamond Challenge etkinliğini Türkiye'ye getirerek girişimcilik bilincinin lise çağından itibaren verilmesine de EGİAD Melekleri vasıtasıyla katkı koymaya çalıştık. Doğru stratejiler ile ekosistem paydaşlarının hedef ve eylem birliği sayesinde İzmir'in girişimcilik alanında ivme kazanacağına ve çok daha başarılı bir profil ortaya koyacağına olan inancımız tamdır. Günümüzde artık ülkeler değil, kentler birbiriyle yarışmaktadır. Girişimcilik ve inovasyon alanında da İzmir'in yarışa dahil olması gerekmektedir; çünkü Türkiye'nin bütün şehirlerinden farklı olarak İzmir'de girişimcilik ve inovasyon ikliminin oluşturulması için çok uygun bir ortam vardır" dedi.

Aslan'dan sonra söz alan İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Direktörü Tuba Kesen Umar de, kurumun faaliyet alanı ve online hizmetleri hakkında bilgi verdi. Sekretarya, kargo, toplantı odası, ofis hizmetlerinin girişimci adaylarının hizmetine sunulacağı belirtildi. İzQ'nun Akdeniz havzasında girişimcilik merkezi olarak İzmir'i aday gösterme hedefinde olduğunu kaydeden Tuba Kesen Umar, tüm Dünya'da STK'ların iş birliğiyle kurulmuş böyle bir girişimcilik merkezinin bir ilk olduğunu belirterek, "Girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin tüm aktörlerini biraraya getiren bir üs olarak, İzmir'i Akdeniz havzasında bir girişimcilik merkezi yapma hedefindeyiz" dedi. - İZMİR

EGİAD ve İzQ iş birliği İzmir girişimcilik ekosistemini geliştirecek

Gİrişimcilik, Ticaret, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGİAD ve İzQ iş birliği İzmir girişimcilik ekosistemini geliştirecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı         
11:25
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı         
10:57
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu         
10:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı         
10:31
Eline çekiç alıp ATM'leri paramparça etti! O anlar kamerada Eline çekiç alıp ATM'leri paramparça etti! O anlar kamerada         
10:14
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü 2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü         
08:36
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı         
06:25
31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor 31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor         
06:18
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 11:47:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EGİAD ve İzQ iş birliği İzmir girişimcilik ekosistemini geliştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei