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EGİAD ve TARKEM'den iş birliği - Son Dakika

EGİAD ve TARKEM'den iş birliği

28.09.2021 08:13
EGİAD ve TARKEM'den iş birliği, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliği ile kurulan TARKEM, Kemeraltı ve çevresinin çekim merkezi olması için EGİAD ile ortak bir komisyon oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliği ile kurulan TARKEM, Kemeraltı ve çevresinin çekim merkezi olması için EGİAD ile ortak bir komisyon oluşturdu.

Kemeraltı ve çevresindeki tarihi, dini, turistik kent değerlerinin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu, sivil toplum ve özel sektör ortaklığıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş'nin çalışmaları hakkında bilgi aktarımının yapıldığı toplantıya, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler konuşmacı olarak katıldı.

"Kemeraltı'nda ses getirecek projelere imza atacağız"

TARKEM'in, İzmir kent değerlerini korumak, geliştirmek ve İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni yenilemek amacıyla önemli çalışmalar yaptığını belirterek toplantının açılış konuşmasına başlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD için geçmişten beri Kemeraltı'nın önemli bir stratejik hedef olduğunu vurguladı. Yelkenbiçer, "Bunun temel sebeplerinden birisi muhakkak Kemeraltı'nın tarihteki en eski alışveriş merkezlerinden birisi olmasıdır. Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip tarihi ve kültürel açıdan paha biçilemez bu mirasın gelişimi için EGİAD bir Kent Raporu hazırlatmıştır. Bu raporun çıktıları ile ilgili ön çalışmalar yapılmış, resmi kurumlardan izinler alınmış ve Kemeraltı Çarşısı içindeki tarihi Portekiz Sinagogu için proje geliştirilmiştir. Son yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM öncülüğünde Kemeraltı'nın canlandırılması için projeler yürütülmektedir. TARKEM; ortak akıl ve iş birliği ile yürütülen çalışmaların, bir kentin gelişiminde ne kadar etkili sonuçlar doğurabileceğinin kanıtı ve bu yüzden stratejik öneme sahip. Hedefimiz ortak kurumların eşgüdümüyle, Kemeraltı'nı İzmir'in kalbi yapmaktır" dedi.

"Kentimizin kültürel ve tarihi değerlerini kalkındıracağız"

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise, tarihi kent merkezlerini değerlendirerek konuşmasına başladı. Ortaklık yapısında EGİAD'ın yer almasının önemine de dikkat çeken İneler, bölgenin nasıl canlandırılması gerektiğine dair açıklamalarda bulunarak, "Dünyada bu tür tarihi kent merkezlerinin dönüşümü incelendiğinde, başarılı olan bölgelerin ortak özelliği 3 önemli grubu bir araya getirmiş olması ve bu konuda tüm kesimlerin mutabık olduğu stratejik plan yapmış olmasıdır. Amacımız kentimizin kültürel ve tarihi değerlerini, yaşayanları yerinde koruyarak ve katılımcı yönetim anlayışıyla kamu-özel sektör iş birliği içinde kalkındırmaktır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

EGİAD ve TARKEM'den iş birliği
EGİAD ve TARKEM'den iş birliği
EGİAD ve TARKEM'den iş birliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGİAD ve TARKEM'den iş birliği - Son Dakika


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