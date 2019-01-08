Egiad30 Grubu Akademi İle Öğrencilere Öncelik Verecek

Başkanlık adaylığı sürecinde hazırladığı projeler ile dikkat çekenEGİAD30 Grubu Lideri Mustafa Aslan, EGİAD üyelerinin, EGİAD üyesi şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerinin teorik ve pratik bilgilerle donattığı üniversite öğrencilerinin katıldığı EGİAD Akademi'nin yeni dönemde yepyeni bir boyut kazanacağını söyledi. Üniversite öğretim üyeleri ve özel sektör yöneticilerinden oluşan deneyimli eğitimciler ile interaktif paylaşımlarda bulunduğu EGİAD Akademi'nin sürdürülebilirlik felsefesi ile hareket edeceğini belirten Aslan, "Kurumsal Bakış Açısı temelinde Türkçemizi doğru kullanma, topluluk önünde konuşma ve hitabet, iş insanları için diplomasi, risk yönetimi, müzakere teknikleri, çatışma yönetimi, anlaşmazlık çözümü, gastronomi eğitimi, kurum kültürü, inovasyon süreçleri, kültür-sanat eğitimi, kurumsal yönetim ve itibar yönetimi, blockchain temelleri, melek yatırımcılık gibi konular EGİAD Akademi bünyesine alacağız. 2013 yılında başlayan EGİAD Akademi, iş hayatınahazırlanan üniversiteli genç arkadaşlarımızın referans olarak sunacağı bir program olacak" dedi.

Mustafa Aslan, gerçekleştirmeyi planladıkları Dış Ticaret Elçileri, EGİAD Think Tank, EGİAD Akademi EGİAD Dijital Dönüşüm, Markalaşma, EGİAD Genç İş Ödülleri, Sektörel Dağılım ve Kümelenme, EGİAD 4.0, Kurumsal Hafıza, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, EGİAD Sosyal Yaşamı Geliştirme Platformu projeleri hakkında da bilgiler verdi.