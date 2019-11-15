Eğik binalar için imar planı çalışmaları başlıyor

İzmir'de, Bostanlı'daki 'eğik binalar' olarak bilinen apartmanlar, İzmir Valiliğinin talimatıyla tahliye edilmeye başlarken, binalarda riskli yapı etüdü çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Karşıyaka Belediyesinin de, en kısa sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle imar revizyonunu gerçekleştirecek ve bölgeyi 'ortak akıl' ile planlayacağı bildirildi.



Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi'nde, dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilen ve yaklaşık 40 yıldır eğik halde duran binalar için İzmir Valiliği tarafından geçtiğimiz ay tahliye kararı verilmişti. Binaların tahliyesine başlanırken, ada üzerindeki 11 binanın tamamını kapsayan karot testi çalışmaları hız kazandı. Karşıyaka Belediyesi de, imar planı revizyonu için düğmeye bastı. Vatandaşların görüşleri dikkate alınarak ada ya da parsel bazında yapılacak planlama, İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Hazırlanacak imar planı, önce Karşıyaka Belediye Meclisi, ardından da büyükşehir belediyesinin onayı alındıktan sonra uygulamaya geçirilecek.



Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, süreç hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Tahliye kararı elimizde ulaştığı günden bu yana mülk sakinlerinin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Söz konusu binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı olarak tespit edilmesi, vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kira yardımı ve çeşitli sosyal yardımlar alabilmelerini sağlayacak. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. En kısa sürede, 11 binanın da dahil olduğu, herkesin hakkını koruyacak bir planlama yapacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun." - İZMİR