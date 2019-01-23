Egikad'dan Daha Fazla Kadın Aday Çağrısı

Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci'yi ziyaret eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, eşit temsil hakkının önemine değinerek daha fazla kadının siyasette yer almasını istedi. Siyasette daha fazla kadının yer alması gerektiğini ifade eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, "Ege İş Kadınları Derneği olarak hem iş yaşamında hem siyasi platformda hem de hayatın her alanında kadının daha fazla adı olması için çalışmalar yürütüyoruz. Eşit temsil hakkının önemini biliyor ve bu kapsamda özellikle siyaset gibi alanlarda daha çok kadının yer almasını istiyoruz. Bu sayede kadınları ötekileştiren, kadınlar hakkında karar veren ve erkek egemen ideolojilerin yaygınlaştırılmasına sebep olan uygulamaların son bulacağına inanıyoruz" diye konuştu.

DAHA FAZLA KADIN ADAY

Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci'nin aynı zamanda EGİKAD Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirten EGİKAD Başkanı Nilhan Antitoros, "Derneğimize birçok katkıda bulunan Burcu Dereci'nin adını siyasette de görmek bizleri çok mutlu etti. Hangi partiden olursa olsun daha fazla kadın adayın olmasını, siyasette kadının adını daha çok duymayı talep ediyoruz" dedi.