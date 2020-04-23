Son Dakika › Güncel › Eğil Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika
Eğil Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı
6 saat önce
Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, ilçe merkezini bayraklarla donatarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, ilçe merkezini bayraklarla donatarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Eğil'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı. 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00'da İstiklal Marşının okunacağını kaydeden Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, "Bu yıl milli mücadelemizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını korona virüsün yol açtığı salgın hastalık nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. TBMM Başkanımızın çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 23 Nisan akşamı saat 21.00'da İstiklal Marşımızın okunması planlanmıştır. Bizler de ilçe olarak 23 Nisan akşamı saat 21.00'da bu çağrıya evlerimizden eşlik edecek, tek yürek olarak bu coşkuya ortak olacağız. Bütün Eğillileri İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:06 Kaynak: İHA
Son Dakika Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti