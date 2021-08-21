Eğil Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde bakım ve onarım çalışması devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günlük yaklaşık 1500 metreküp pis suyu arıtma kapasitesine sahip Eğil Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde bakım ve onarım çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, çevreye duyarlı doğal habitatı korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ, Eğil Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yer alan çöktürme tankındaki bakım ve onarımı tamamlayarak tesisin daha verimli şekilde çalışmasını sağladı.

Eğil Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde, 2 son çöktürme tanklarının yüzeylerinde zamanla aşınmalar oluşmaya başlamasıyla arızalar meydana gelmeye başladı.

Kesintisiz çalışan tesiste, çevre kirliliğinin oluşmaması amacıyla DİSKİ Genel Müdürlüğü teknik ekipleri, soruna ivedilikle müdahalede etti.

Uzman mühendisler tarafından tesiste özel dolgular içeren malzemeler ile bakım ve onarım işlemi yapılarak tanklar yüksek basınç ve aşınmaya dayanıklı hale getirildi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmalarla ilgili yerinde inceleme yaparak teknik ekipten bilgi aldı.