Eğil'de çevre düzenleme çalışması yapılacak - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, barındırdığı tarihi ve turistik alanlar nedeniyle kentin inanç turizmi destinasyonu olan Eğil ilçesinin çehresini güzelleştirecek düzenleme çalışmaları başlatıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin inanç turizmi merkezi olan Eğil'de Peygamber kabirleri, Asur Kalesi ve Kral Mezarları'nın bulunduğu alanları, turistlerin daha rahat ziyaret edebilmesini sağlamak için "Eğil Kalesi ve Peygamberler Kabirleri Çevre Düzenleme" projesi hazırladı.

Proje kapsamında, Asur Kalesi ile turistlerin inanç turizm açısından en çok ziyaret ettiği Peygamber kabirleri 1800 metrelik yürüyüş yoluyla birbirine bağlanacak.

Zemin döşemesinde ahşap travers ve kiremit irmiği kullanılacak yürüyüş yolu gece de estetik bir görüntüye kavuşması için led ışıklandırmayla aydınlatılacak.

Yerli ve yabancı turistlerin gidecekleri yönleri rahat bir şekilde bulmaları için 12 yönlendirme ve güzergah tabelası yerleştirilecek.

Çalışmalarda ilçenin tarihi dokusu ve doğasına zarar vermemek için ahşap çöp kovaları kullanılacak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, "Eğil Kalesi ve Peygamberler Kabirleri Çevre Düzenleme" çalışmalarının ilk aşaması olan ihale işlemini bugün gerçekleştirdi.

9 firmanın katıldığı ihalede, yasal sürecin tamamlanmasının ardından kentin inanç turizmi destinasyonu Eğil ilçesinde, çevre düzenleme çalışmaları başlayacak.