Eğil'de korona virüs önlemi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs salgınının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan'ın talimatıyla hazırlanan paket 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dağıtılan ve içinde kolonya, sabun, ıslak mendil ile maskenin bulunduğu paketi alan vatandaşlar Kaymakam Arslan'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR