Eğimli ve düz yolda, araç kendiliğinden hareket ediyor - Son Dakika

Eğimli ve düz yolda, araç kendiliğinden hareket ediyor

AKSARAY'da, volkanik bir yapıya sahip olan Hasan Dağ'ın yakınında bulunan Ihlara - Yenipınar yolundan geçen araçlar, yolun eğimli olmasına rağmen, kontak kapatılıp vites boşa alındığında yukarı doğru hareket ediyor.

AKSARAY'da, volkanik bir yapıya sahip olan Hasan Dağ'ın yakınında bulunan Ihlara - Yenipınar yolundan geçen araçlar, yolun eğimli olmasına rağmen, kontak kapatılıp vites boşa alındığında yukarı doğru hareket ediyor. Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Taner, aracın hareket etmesinin dünyanın ve volkanik yapıya sahip Hasan Dağı'nın manyetik özelliğinden kaynaklı mıknatıslanma nedeniyle de olabileceğini ancak bunun detaylı bir araştırma sonucu belirleneceğini söyledi.

Kapadokya'nın  başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi ile tanınan Aksaray'da, Hasan Dağı yakınındaki bölgede eğimli yolda araçların kendiliğinden hareket etmesi dikkat çekiyor. Ihlara Beldesi ve Yenipınar  köyü arasındaki bazı noktalardaki eğimli yolda araçlar, kontak kapatılıp vites boşa alındığında yukarı doğru kendiliğinden hareket edip hızlanıyor. Aynı durum düz yolda da gerçekleşiyor.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasasının iptal başvurusunu reddetti
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Ihlara Beldesi'nde oturan ve yol güzergahında otobüsüyle seyyar yiyecek ve içecek satan Mehmet Uzunbaba, özellikle hafta sonları meraklı kişilerin gelip, araçların eğimli yolda yukarı gitmesini denediklerini söyledi. Bu durumun yıllardır devam ettiğini belirten Uzunbaba, "Ihlaralıyım. Bu bölgede Yenipınar ve Ihlara arasında  rampada araba yukarıdan aşağı inmesi gerekirken, aracınızı kontağından kapatıp vitesinizi boşa aldığınızda araç ters yöne ilerleyip yukarı çıkıyor. Ben de denedim. Biz rampa aşağı aracın süratlenmesi için kontak kapatıp, boşa aldığımızda, araç tersine hareket edip rampa yukarı doğru çıkıyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri merak edenler buraya gelip deneme yapıyor. Dedelerimizden itibaren hatta onların dedelerinden itibaren burada araçların ters yöne gittiğini duyuyoruz" diye konuştu.

Yenipınar köyünde oturan Ramazan Tıpırdamaz da, "Ben denemedim ama tüm arkadaşlarım bunu yaptı ve onlardan video olarak da izledim. Rampada arabayı boşa alıp bıraktığınızda  aşağı ineceği yerde yukarı gidiyor. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama yıllardır böyle oluyor" dedi.

'MANYETİK ALAN OLABİLİR'

Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Taner, bu tip durumlarla dünyanın farklı noktalarında karşılaşıldığını, bilim insanları tarafından makaleler yazıldığını hatırlattı. Dünyanın manyetik bir alandan oluştuğunu belirten Taner, "Sonuçta dünya manyetik alandan oluşuyor. Şu anda dünyanın manyetik alanının da azaldığı biliniyor. Artı, eksi kutuplardan oluşuyor, güney ve kuzey kutuplarından. Biz biraz daha kuzey kutbuna yanaşık olmamız nedeniyle olma ihtimalinin olduğunu düşünüyor. Araç hareket edebilir. Mıknatıslanma nedeniyle de olabilir. Bir de bizim bu bölgemiz çok eski bir volkanik bölgedir. Kapadokya, Erciyes, Ihlara ve Hasan Dağı volkanik bölgedir. Volkanik bölge olması nedeniyle de o lavlarda belli bir miktar çok fazla olmasa da manyetik etkiye neden olabilir. Ama bu şu demek değildir; o bölgeye bugün gittiniz, belki birkaç saat sonra, veya birkaç ay ve yıl sonra tekrar gittiğinizde aynı etkiyi göremezsiniz. Çünkü dünyanın manyetik etkisi sürekli değişiyor. Sürekli akış var. Manyetikleşme nedeniyle araç hareket ediyor olabilir, ancak bu detaylı araştırma sonucu daha net ortaya çıkar" diye konuştu.

Taner, "Araçlarda bir mıknatıslanma demir özelliği var. Çünkü demir aksam ve saçtan oluştuğu için çelik alışımı olabiliyor, bunun da etkisiyle araç belli bir yönde gidebiliyor. Aracı ters çevirdiğinizde yine o yöne gidecektir. Aracın ön veya arka olması çok bir şey ifade etmeyecek. O yönde manyetik akım varsa araç o yöne doğru hareket etmiş olabilir" dedi.


- Aksaray
Aksaray, Ihlara, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğimli ve düz yolda, araç kendiliğinden hareket ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasasının iptal başvurusunu reddetti 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 13:04 Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada 13:03 Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti 12:47 Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı 11:59 Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasasının iptal başvurusunu reddetti
15:29
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
14:30
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
13:28
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
13:23
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
13:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 15:50:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğimli ve düz yolda, araç kendiliğinden hareket ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]