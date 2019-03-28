Son Dakika Haberleri: Eğirdir Belediye Başkanlığı İçin 9 Aday Yarışacak

Eğirdir Belediye Başkanlığı İçin 9 Aday Yarışacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Eğirdirliler, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Eğirdir Belediye Başkanlığı İçin 9 Aday Yarışacak, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Eğirdirliler, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Eğirdir'de 24 bin 227 seçmen 100 sandıkta, ilçe belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarları seçecek.

Eğirdir köylerde 53 sandıkta 11 bin 832 seçmen, ilçe merkezinde ise 47 sandıkta 12 bin 395 seçmen oy kullanacak.

Yerel seçimlerde Eğirdir Belediye Başkanlığı için; Saadet Partisi (SP)'nden Hasan Kaya, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)'den Mustafa Çelikoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP)'nden Hayriye Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden Mehmet Kaş, Ak Parti'den Veli Gök, Demokrat Parti (DP)'den Murat Çakmak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nden Mustafa Baş, İYİ Parti'den Tuba Karaca ve Bağımsız Osman Nuri Özmeral olmak üzere 9 aday yarışacak. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:12 Kaynak: İHA

Eğirdir, Politika
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