Eğirdir Belediyesinin arsa sattı

Eğirdir Belediyesinin Bağlar Mahallesinde bulunan arsaları açık artırma usulüyle sattı.

Mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait, Eğirdir Bağlar Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazın ihalesi açık artırma suretiyle yapıldı. Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Veli Gök ve encümen huzurunda yapılan ihalede Bağlar Mahallesinde bulunan 1275,76 metrekarelik arsa 1 milyon 800 bin liradan yine Bağlar Mahallesinde bulunan 2000,39 metrekarelik arsa ise 1 milyon 420 bin liradan satıldı - ISPARTA