Eğirdir Belediyesinin arsa sattı
Eğirdir Belediyesinin Bağlar Mahallesinde bulunan arsaları açık artırma usulüyle sattı.
Eğirdir Belediyesinin Bağlar Mahallesinde bulunan arsaları açık artırma usulüyle sattı.
Mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait, Eğirdir Bağlar Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazın ihalesi açık artırma suretiyle yapıldı. Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Veli Gök ve encümen huzurunda yapılan ihalede Bağlar Mahallesinde bulunan 1275,76 metrekarelik arsa 1 milyon 800 bin liradan yine Bağlar Mahallesinde bulunan 2000,39 metrekarelik arsa ise 1 milyon 420 bin liradan satıldı - ISPARTA
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