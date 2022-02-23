Eğirdir'de anayola düşen kaya parçası korkuttu - Son Dakika
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Eğirdir'de anayola düşen kaya parçası korkuttu

23.02.2022 12:21

Eğirdir'de anayola düşen kaya parçası korkuttuISPARTA Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Sivri Dağı eteklerinden ana yola düşen büyük kaya parçası sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Eğirdir'de anayola düşen kaya parçası korkuttu

ISPARTA Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Sivri Dağı eteklerinden ana yola düşen büyük kaya parçası sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Eğirdir Babasultan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışlarının erimesiyle kaya parçası dağdan yuvarlanarak anayola düştü bu esnada Isparta-Eğirdir istikametinden, karayolunda seyreden bir tır sürücüsü önüne düşen kayaya ani fren yaparak çarpmaktan son anda kurtuldu, düşen kayanın Eğirdir-Isparta karayolu üzerinde karşı şeride geçerek durduğu belirtildi. Yol ortasına düşen kaya alınan güvenlik önlemlerinin ardından anayoldan kaldırıldı.

Eğirdir'de anayola düşen kaya parçası korkuttu
Eğirdir'de anayola düşen kaya parçası korkuttu
Eğirdir'de anayola düşen kaya parçası korkuttu
Eğirdir'de anayola düşen kaya parçası korkuttu

YORUMLAR
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Toros Dağları, Isparta, Eğirdir, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğirdir'de anayola düşen kaya parçası korkuttu - Son Dakika


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