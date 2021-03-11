Eğirdir'de aranan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Eğirdir'de aranan 4 şahıs yakalandı
11.03.2021 16:33
ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GBT sorgusu sırasında Yalvaç İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından haklarında 'yaralama' suçundan arama kararı bulunan M.Ö. (43), M.K. (33), Ş.K. (41) ve H.Ç. (36) isimli şüphelileri yakaladı. Yakalanan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA
Son Dakika Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı