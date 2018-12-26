Eğirdir'de "Benim Kulübüm Yeşilay" Protokolü İmzaladı
2 saat önce
Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında protokol imzalandı.
Isparta
'nın Eğirdir
ilçesi'nde "Benim Kulübüm Yeşilay
" projesi kapsamında protokol imzalandı.
Eğirdir Kaymakamlığı ve Isparta Yeşilay Cemiyetinin ortaklaşa gerçekleştireceği "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında protokol imzalandı. Kaymakam Abdullah Akdaş başkanlığında başlayan törene Isparta Yeşilay Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve şube müdürleri ile ilkokul müdürleri katıldı.
Törende Kaymakam Abdullah Akdaş, projenin süreklilik arz etmesi gerektiğini, ülkemizde bağımlılık oranının her geçen gün arttığına dikkat çekti.
Önümüzdeki Mart ayında başlaması planlanan proje kapsamında 4. Sınıf öğrencilerinden başlayarak bağımlılıklar konusunda eğitimler verilerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:04 Kaynak: İHA
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