Son Dakika Haberleri: Eğirdir'de Bez Çanta Dağıtıldı

Eğirdir'de Bez Çanta Dağıtıldı

1 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bez çanta dağıtıldı.

Eğirdir'de Bez Çanta Dağıtıldı, System.String[]
Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bez çanta dağıtıldı.

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, 'ücretli plastik poşet' uygulamasının ardından vatandaşlara bez çanta dağıttı. Görevliler vatandaşların yoğun olduğu pazar yerinde bin adet bez çantayı ücretsiz olarak dağıttı. Orman İşletme Müdürlüğü, ücretli plastik poşet uygulamasına farkındalık kazandırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söylediler. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Isparta, Orman İşletme Müdürlüğü, Eğirdir, Güncel
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